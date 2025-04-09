الاحتلال يفرغ شاحنة خنازير في إسكان اكتابا المحاذي لمخيم نور شمس بطولكرم

وطن: فرغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شاحنة كبيرة محملة بالخنازير في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا، المحاذية لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن جنود الاحتلال أنزلوا، عددا كبيرا من الخنازير في محيط المنطقة، في سابقة استفزازية وخطيرة تهدد سلامة المواطنين وتثير مخاوف من استخدام هذه الحيوانات كوسيلة لترهيبهم وإلحاق الضرر بالممتلكات.

وفي السياق ذاته، أقامت قوات الاحتلال مساء اليوم حاجزا طيارا في الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، ما أدى إلى تعطيل حركة السير وصعوبة مرور المواطنين ومركبات الاسعاف.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المقاهي المتواجدة في الشارع المذكور، وحققت مع عدد من الشبان المتواجدين بداخله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما شهد شارع المقاطعة في الحي الشرقي للمدينة استنفاراً مكثفا لقوات الاحتلال، تخلله نصب حواجز طيارة وتفتيش دقيق للمركبات، ضمن سلسلة المداهمات التي تتعرض لها المدينة طوال أيام العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها (طولكرم ونور شمس) لليوم الـ73 على التوالي.