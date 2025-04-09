اليمن: عدوان أميركي استهدف شرقي العاصمة صنعاء

وطن: استهدفت غارات أميركية، مساء اليوم الاربعاء، الناحية الشرقية للعاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت المصادر، أنّ 4 غارات للعدوان الأميركي استهدفت منطقة رِجَام في مديرية بني حُشَيْش شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأميركي في محافظة الحديدة غربي اليمن أمس الثلاثاء، إلى 12 شهيداً و15 جريحاً، مشيرةً إلى أنّ عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وذكر بيان وزارة الخارجية اليمنية، أنّ العدوان الأميركي تسبب في استشهاد 107 مدني وإصابة 223 آخرين جُلهم أطفال ونساء منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

هذا وتوعّدت الخارجية اليمنية بأنّ "استمرار العدوان والتصعيد ضد اليمن سيقابل بتصعيد أكبر وأشد إيلاماً"، مؤكدةً أنّ "الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء العدوان والحصار على غزة".