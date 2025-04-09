ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في حزيران/يونيو المقبل

وطن: أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في حزيران/ يونيو المقبل.

وقال ماكرون: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك، بل لأنه سيكون عادلاً".

وخلال العام 2024، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا وجزر بهاما وأرمينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وقبل يومين، شارك ماكرون في القمة الثلاثية (فرنسا، مصر، الأردن) التي انعقدت في القاهرة، لبحث الوضع في غزة.