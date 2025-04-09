ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% ويمنح الدول "فرصة للتفاوض"

وطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من قِبل الولايات المتحدة الأميركية إلى 125%.

وفي منشور على منصّة "تروث سوشال"، علّل ترامب قراره بأنّ القرار جاء "بناءً على قلّة الاحترام التي أظهرتها الصين تجاه أسواق العالم"، على حد تعبيره.

وأضاف أنّه "نأمل أن تدرك الصين قريباً أن أيام الاستغلال التي كانت تقوم بها ضد الولايات المتحدة وغيرها من الدول قد انتهت ولم تعد مستدامة أو مقبولة".

هذا وأضاف ترامب، أنّ "أكثر من 75 دولة قد تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارات التجارة، والخزانة، ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، بهدف التفاوض على حل للقضايا المتعلقة بالتجارة، والعوائق التجارية، والتعريفات الجمركية، وتلاعب العملة، والتعريفات غير النقدية".

وأشار إلى أنّه "وافق على تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً معهم، مع رسوم متبادلة مخفضة بشكل كبير خلال هذه الفترة، إلى 10%، على أن يسري مفعولها فوراً أيضاً، وذلك لأنها لم تقم بأي رد انتقامي".

من جهته، لفت وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، إلى أنّ "الاستراتيجية التي طبّقها الرئيس ترامب قبل أسبوع من اليوم، دفعت أكثر من 75 دولة إلى التفاوض، لقد تطلّب الأمر شجاعةً كبيرةً منه للاستمرار في هذا المسار حتى هذه اللحظة، وما وصلنا إليه هنا".

وأضاف أنّ "كل دولة في العالم ترغب في التفاوض معنا، ونحن على استعدادٍ لسماعها، سنخفض التعريفة الجمركية عليهم إلى 10%، وستُرفع التعريفة الجمركية على الصين إلى 125% بسبب إصرارهم على التصعيد"، مشيراً إلى أنّه "سنتعامل مع كل دولة على حدة في المفاوضات خلال فترة ٩٠ يوماً".

وأعلنت الصين، الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية المستوردة، من 34% إلى 84%، وذلك في رد على الرسوم الجمركية الأميركية.