إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

وطن: أصيب ستة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي والمطاطي، مساء اليوم الأربعاء، خلال الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع ست إصابات برصاص الاحتلال، 4 منها بالرصاص الحي، جرى نقلها إلى المستشفى و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكر بأن طفلا أصيب بالوجه عقب استهدافه بقنبلة غاز بشكل مباشر، كما أصيب 5 مواطنين برضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، فيما أصيب 50 مواطنا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.

وأكد أحمد أن طواقم الإسعاف أخلت 21 حالة مرضية، بينها أربعة أطفال من داخل المخيم إلى المستشفيات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة من ساعات فجر اليوم الأربعاء، وسط انتشار واسع داخل المخيم وإغلاق مداخله، وأجبرت عددا من العائلات على النزوح عن منازلها، ودمرت وعبثت في محتويات عدة منازل داخل المخيم.