"العدل الدولية" تفتح ملف الاحتلال.. جلسات علنية لمناقشة التزامات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية

وطن: أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستباشر في 28 أبريل/نيسان الجاري عقد جلسات استماع علنية تتعلق بالتزامات "إسرائيل" في ضوء وجودها وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على طلب من الأمم المتحدة.

وذكرت المحكمة في بيان صدر اليوم الأربعاء أن الجلسات ستُعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، وتستمر حتى 2 مايو/أيار المقبل.

وتشهد الجلسات مشاركة واسعة، إذ أبدت 40 دولة، إلى جانب أربع منظمات دولية وإقليمية، استعدادها للمشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة، في خطوة تُعد مؤشراً على الاهتمام الدولي المتزايد بهذه القضية الحساسة.