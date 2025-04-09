“جرعة أمل”… مبادرة تُرسّخ التعلم العاطفي والاجتماعي لبناء بيئة تعليمية آمنة

وطن: في سياق مشروع “الوصول الآمن إلى التعليم الشامل والكرامة وخدمات الحماية للأطفال في الأزمات”، الذي تنفذه جمعية مركز إبداع المعلم بالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أطلقت اليوم مدرسة مغتربي البيرة الاساسية المختلطة مبادرة “جرعة أمل”، الهادفة إلى تعزيز مهارات التعلم العاطفي والاجتماعي لدى الطلبة، ودمجها في البيئة الصفية والمدرسية بشكل عملي ومنهجي.

افتُتحت المبادرة بلقاء جمع أولياء الأمور بالهيئة التدريسية، بهدف شرح أهداف المبادرة ومحاورها التربوية، وتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية والاجتماعية كأحد مكونات العملية التعليمية، خاصة في ظل الأزمات والضغوط التي يواجهها الطلبة.

ركز اللقاء على دور الأسرة كشريك أساسي في دعم المدرسة، وضرورة التكامل بين الطرفين لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أثر مستدام في سلوكيات الطلبة وتفاعلهم داخل الصفوف، وتناول اللقاء أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة، قائمة على الاحترام والدعم والتفاهم، بما ينعكس إيجابًا على النمو الشخصي والتحصيل الأكاديمي.

تأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة تدخلات تربوية يتم تنفيذها هذا العام في 61 مدرسة حكومية في مختلف محافظات الضفة الغربية، بهدف ترسيخ نهج التعليم الشامل والدامج، الذي يضع احتياجات الطالب النفسية والعاطفية في صلب العملية التعليمية.