الهيئة الدولية "حشد": اغلاق مدارس تابعة لوكالة الغوث في القدس جريمة جديدة وانتهاكًا واضحًا لحصانة مؤسسات الأمم المتحدة

وطن: ادانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد” الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الغوث في احياء شعفاط، وسلطان وصور باهر ووداي الجوز بمدينة القدس في جريمة جديدة بحق وكالة الغوث الدولية واستهتار واضحًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ومؤسساتها.

حيث قامت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي برفقة ممثلاً بوزارة المعارف الإسرائيلية اليوم الأربعاء الموافق 9 آبريل/نيسان 2024 على اقتحام مدارس تابعة لوكالة الغوث في مدينة القدس إبلاغ جميع مديري مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بأوامر إغلاق خلال 30 يوماً، في استمرار لسلسلة الجرائم الدولية الممنهجة التي تستهدف وجود الانروا وشرعيتها ، عدا عن تقويض الخدمات المقدمة منها للاجئين الفلسطينيين وخاصة الحق في التعليم ، غير عابئة بالتفويض الأممي الممنوح لـلأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويذكر ان الكنيست الإسرائيلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2024، كانت قد أصدرت سلسلة من القرارات والتشريعات تقضي بحظر عمل “أونروا” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي بموجبها قامت باغلاق ومصادرة مقر وكالة الغوث الدولية في القدس.

ويجدر الإشارة بوجد أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، ممن يعتمدون على خدمات “أونروا” الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، خاصة في مخيمَي شعفاط وقلنديا وفي مؤسسات حيوية مثل عيادة الزاوية الهندية ومدارس الوكالة في القدس وصور باهر.

وادانت ”حشد” هذه الجريمة الخطيرة التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واذ تؤكد ان مثل هذه الخطوة هي انتهاكًا واضحًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة و تحدٍ واضح لقرارات الامم المتحدة للشرعية الدولية التي ادانت قرارات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق وكالة الغوث الدولية والعاملين فيها واكدت على استمرار ولاية “أونروا” حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194، واذ تحذر من التداعيات الكارثية للاجراءات الاسرائيلية غير القانونية بحق الاونروا والعواقب الوخيمة لاغلاق المدارس الامر الذي سيُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، عدا عن ما يحمله القرار من تاكيد علي مخططات الاحتلال بتصفية عمل وكالة الغوث الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عدا عن تكريس التهويد لمدينة القدس.

وطالبت الهيئة الدولية”حشد” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ورفض هذه القرارات غير القانونية والعنصرية والعمل الفوري على الضغظ علي دولة الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات والانتهاكات وتوفير الحماية الدولية لعمل “أونروا”، وضمان استمرار عملها في القدس المحتلة وسائر أماكن عملها.

ودعت “حشد” لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق وكالة الغوث الدولية وتفعيل اليات المقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك تعليق عضويتها في الامم المتحدة حتي توقف جرائمها في الاراضي الفلسطينية وبحق وكالة الغوث الدولية.

ودعت ”حشد” المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

كما دعت الهيئة الدولية “حشد” دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية واحرار العالم للتحرك العاجل بمختلف الأدوات من اجل وقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهويد لمدينة القدس وباقي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطنيبن ووكالة الغوث الدولية.