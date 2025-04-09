الاحتلال يقتحم بلدتي سعير وبيت أمر شمال الخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدتي سعير وبيت أمر شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت سعير شمال شرق الخليل، وانتشرت في منطقة واد خنيس، وداهمت منزل أحد المواطنين من عائلة الفروخ.

وفي بلدة بيت أمر شمالا، اقتحمت تلك القوات منطقة الظهر باتجاه شعب السير، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت منزل عائلة عوض، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية خرسا جنوبا، ومنعت تنقل المواطنين وفتشت مركباتهم.