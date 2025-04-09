شهيد وإصابات في قصف الاحتلال على مدينة خان يونس

وطن: استُشهد مواطن، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منطقة قيزان أبو رشوان جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهاد المواطن يحيى عبد الحميد عاشور، وإصابة آخرين بجروح.

وفي السياق، أصيب مواطنان بجروح، إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة في شارع الجامعين في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 45 مواطنا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 35 بحي الشجاعية شرق غزة.