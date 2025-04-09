الجامعة العربية الأمريكية تكرم الطلبة الأوائل على كلية طب الاسنان

وطن: كرمت كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية طلبتها الأوائل على الكلية في المستويات الخمس، وذلك في لقاء، تحت رعاية القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، جمع الطلبة الأوائل وعائلاتهم، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حازم خنفر، وعميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد جرادات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الكلية.

افتتح فعالية التكريم، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حازم خنفر بكلمة ألقاها نيابة عن القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، حيث هنأ الطلبة الأوائل، وعائلاتهم والكادر الأكاديمي وعمادة الكلية، وقال، "نقف احتراما لعقولكم النابضة بالطموح، ولعزيمتكم التي لم تلن، ولرحلتكم الطويلة التي لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالإصرار والتحدي، وهو إنجاز يستحق كل التقدير لهذه الكوكبة المشرقة، الذين اجتهدوا وثابروا حتى وصلوا إلى منصات التميز والتفوق".

وأشار، إلى أن عالم طب الأسنان يتطلب من الطلبة أكثر من العلم، بالإضافة إلى الأخلاق والإنسانية والاستمرار في التعلم، داعيا الطلبة إلى التسلح بالمعرفة، وإضاءة طريق من يأتي من الأسلاف القادمة، موجها التحية إلى عائلات الطلبة المتفوقين الذين كان لهم الفضل في دعم هذا الإنجاز علما وتوجيها وتشجيعا، مؤكدا للطلبة المتفوقين، أن النجاح لا سقف له، وأن التفوق الذي تحققونه هو فقط بداية لمسيرة عظيمة.

من جهته، قال عميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد جرادات ، "نحتفي بكوكبة صنعوا الفرق ورفعوا راية التميز في الكلية التي خطت منذ تأسيسها عام 2000، مسارا واضحا نحو الريادة والعطاء"، مشيرا إلى أن الكلية أصبحت منارة عليمة يشار إليها بالبنان ودرة تاج الجامعة، موضحا أن عدد خريج الكلية تجاوز 1500 طبيب وطبيبة يحملون رسالة الكلية والجامعة في الداخل والخارج، يساهمون بفعالية في رفد القطاع الصحي بالكفاءات المتميزة.

وبين الدكتور جرادات إلى أن الكلية تستقبل سنويا ما يزيد عن 11 الف مراجع من المجتمع المحلي في عيادات الكشف الأولي، تقدم الخدمات العلاجية لما يقارب من 5000 مريض في تجسيد حي لرسالة كلية طب الأسنان الإنسانية والمهنية، مدعومة بعطاء لا يعرف الكلل من إدارة الجامعة وكوادر الكلية، الذين يبذلون كل جهد في سبيل إعداد جيل من الأطباء المسلحين بالعلم والخلق والكفاءة.

وفي كلمة الطلبة المتفوقين، ألقتها الطالبة شهد شجيرات الأولى على دفعة السنة الخامسة حيث قالت، "لقد مضت تلك الأعوام وكنا نتطلع ببريق الأمل نحو هذا اليوم نحصد فيه الثمر، سنين مضت خفيفة الظل مليئة بالجد والاجتهاد"، موجهة الشكر إلى الجامعة العربية الأمريكية التي احتضن طموح طلبتها وغرست فيهم بذور العلم والمعرفة ووفرت البيئة التعليمية المثلى التي مكنتهم من تحقيق الأهداف.

كما ثمنت دور الهيئة الأكاديمية في كلية طب الأسنان التي كانت كلماتهم مصدر إلهام للطلبة وقدموا كل ما يحتاجوه من معلومات، ليكونوا أشخاصا أفضل في المجتمع، مشيرة إلى أن رحلة النجاح تتطلب جهد وتضحية وصبر، والنجاح الحقيقي لا يقاس بالدرجات فقط، بل ما يتم تحقيقه من تأثير إيجابي في حياة الآخرين.

وختمت قائلة، "إن هذا التكريم نقطة بداية جديدة بالنسبة لنا، والنجاح رحلة مستمرة نحو التقدم والتطور، والعلم قوة حقيقية تبني الأمم، ونوعدكم أن نكون دائما على قدر المسؤولية".

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الخمسة الأوائل من كل دفعة، بالشهادات التقديرية والدرع التميز.