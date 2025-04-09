الاحتلال ينسف منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: نسفت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم، تزامنا مع العدوان المتواصل عليه منذ 60 يوما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نسفت منزلا في حارة المنشية بالمخيم، مترافقا مع سماع دوي انفجار ضخم في ارجاء المنطقة، مع تصاعد كثيف للدخان.

وأشارت التقديرات الرسمية الى أن الاحتلال دمر في مخيمي طولكرم ونور شمس منذ بدء العدوان عليهما وعلى المدينة، 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة.