استطلاع جديد عبر شبكة وطن الإعلامية: 23% من المستطلعة آراؤهم يقيمون جودة خدمات الرعاية الصحية بأنها جيدة جدا و37% سيئة

رام الله – وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي عبر شبكة وطن الإعلامية أن 10% فقط من المستطلعة آراؤهم يقيمون جودة خدمات الرعاية الصحية المتاحة لهم بأنها ممتازة.

وجاء في الاستطلاع أيضا أن 23% قيموا جودة خدمات الرعاية الصحية بأنها جيدة جدا و30% بأنها مقبولة، في حين اعتبر 37% بأنها سيئة.

وشارك في الاستطلاع الإلكتروني الذي نشر عبر شبكة وطن الإعلامية على مدار أسبوعين 4145 مواطنا ومواطنة.

وجاء سؤال الاستطلاع على النحو التالي: كيف تقيم خدمات الرعاية الصحية المتحة لك؟

ويشهد قطاع الرعاية الصحية في فلسطين تحديات كبيرة خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية، أو في الضفة الغربية حيث تحاصر وتقتحم المدن الفلسطينية.