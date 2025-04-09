الاكاديمية الدولية تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال لجامعة القدس

وطن: ادانت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم ومباني جامعة القدس في أبو ديس والاعتداء على الطلبة وترويعهم واصابة العشرات منهم نتيجة الضرب واستخدام قنابل الصوت والغاز بما يشكل انتهاك واضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير لطلبة الجامعات.

وقالت الحملة في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان هذا الاقتحام يأتي في ضوء تنامي وتيرة الرفض للإبادة الجماعية وتنظيم طلبة جامعة القدس لفعاليات طلابية رافضة للعدوان الإسرائيلي ومطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكدت الاكاديمية الدولية ان اقتحام الجامعات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تؤكد على حماية المنشآت التعليمية مثل الجامعات، بما في ذلك منع تعرضها للهجوم أو الاقتحام، وتعتبر المنشآت التعليمية جزءًا من "الأعيان المدنية" التي يجب احترامها والحفاظ عليها من أي أعمال عدوانية، وتشكل أيضا انتهاكا صارخا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على حق الأفراد في حرية التعليم وحق المؤسسات التعليمية في أن تكون خالية من أي تدخل سياسي أو عسكري وان الاقتحام يشكل انتهاكًا لهذا الحق، إذ يعيق حق الطلاب في التعليم وحرية الفكر.

وأشارت الاكاديمية الدولية في بيانها ان الاحتلال يعمد إلى انتهاك مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان والحق في التعليم من خلال الاقتحامات المتكررة للجامعات الفلسطينية، مما يعرقل سير العملية التعليمية الاكاديمية ويشكل تهديدًا للحقوق الأساسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، وان ذلك يندرج في سياق استمرار للسياسة العنصرية في المساس بالحياة الاكاديمية الفلسطينية خلال جرائم الإبادة الجماعية التي طالت تدمير ونسف العديد من الجامعات واستشهاد العشرات من الكوادر الاكاديمية واعتقال مئات الطلبة الجامعيين.