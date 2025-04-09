ملتقى ابداع المعلم في بيت حانون ينفذ أنشطة الدعم النفسي في مراكز النزوح غرب مدينة غزة

رام الله - وطن: في إطار الجهود المستمرة لتقديم الخدمات النفسية للأطفال والأهالي، قام فريق متطوعي ملتقى ابداع المعلم بيت حانون بتنفيذ أنشطة الدعم النفسي من مكان نزوح الفريق في مراكز النزوح غرب مدينة غزة.

وتم تنفيذ أنشطة لتخفيف الضغوط من خلال الترفيه الجماعي لجميع الأطفال في مراكز الايواء. من خلال تنظيم حلقة بدء تضم كل الأطفال النازحين داخل مراكز الايواء غرب مدينة غزة محيط جامعة الأزهر وتنفيذ أنشطة تفريغ انفعالي أغاني وأناشيد ترفيه واستخدام الرسم والتلوين مع الغناء وأنشطة تنافسية متنوعة.

كما تم تنفيذ جلسات تثقيف نفسي للأهالي حول الاثار والمشكلات المترتبة على النزاع العسكري (وتبصير الأهالي وفقها). الرعاية الذاتية للأمهات والتحفيز الإيجابي من خلال عبارات إيجابية محفزة.