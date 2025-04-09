القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف هدفا عسكريا في يافا وقطع حربية امريكية منها "ترومان" في البحر الاحمر

رام الله - وطن: أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا".

وقال سريع ان "القوات المسلحة تواصل التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق المواطنين في عدة محافظات، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لعدد من القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

وتابع "إن القوات المسلحة وهي تخوض هذه المعركة بكل بسالة وتحد وإيمان لتؤكد مجددا كما أكدت خلال سنوات مضت أن اليمن العظيم عصي على الانكسار ولن يتراجع عن إسناد ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم ولن يستسلم للعدوان الأمريكي وسيظل كما كان وسيبقى دائما وأبدا مقبرة للغزاة"، مضيفا "مستمرون بعون الله في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".