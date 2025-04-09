"فتح" تفتح الباب أمام المفصولين للعودة للحركة

رام الله - وطن: قالت حركة فتح ان اللجنة المركزية للحركة قررت دراسة طلبات الراغبين بالعودة إلى صفوف الحركة ، وذلك استنادًا إلى قرارها الصادر بتاريخ 4 مارس 2025، وما ورد في كلمة الرئيس خلال القمة العربية بشأن العفو عن المفصولين.

وأوضحت اللجنة في تعميم رسمي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر دراسة طلبات الراغبين بالعودة إلى صفوف حركة فتح من خلال تقديم طلب فردي من العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح، يعرب به عن رغبته بالعودة إلى أطر الحركة والاستعداد للالتزام بأنظمة وقوانين واحكام حركة فتح، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا التعميم.

وأوضحت أن فترة تقديم الطلبات تمتد لمدة شهر من تاريخ إصدار التعميم.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستضع آلية مركزية لمتابعة هذه الطلبات والبت فيها.