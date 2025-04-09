الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف 1325 يدعوان العالم للتدخل لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الانسانية

رام الله - وطن: دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف 1325 دول العالم للتدخل لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال الاتحاد والائتلاف في نداء مشترك وصل لوطن نسخة عنه انه "بعد ثمانية عشرة شهراً على حرب الإبادة الجماعية، وفي يوم الطفل الفلسطيني، يواجه أطفال فلسطين كارثة إنسانية غير مسبوقة لم يعرف التاريخ مثلها، حيث أسفر العدوان عن استشهاد 17954 طفلا منهم 274 رضيعا، وأسفرت بسبب استهداف الأمهات بالقتل عن 39384 طفلا يتيما فقد أحد أبويه، كما اعتقل 1055 طفلا يتعرضون للتعذيب وإلى انتهاك طفولتهم يوميا بشكل منهجي بما فيها الانتهاكات الجنسية الجسيمة".

وجاء في النداء المشترك للاتحاد والائتلاف بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني "لا تكتبوا عن قتل أحلام أطفال فلسطين، بل ارفعوا أصواتكم العالية من أجل وقف حرب الإبادة، لا تتحدثوا عن تضور الأطفال لكسرة خبز بل طالبوا بوقف حرب التجويع وإدخال الامدادات الغذائية. لا تكتبوا عن تضور الأطفال للماء بل طالبوا الاحتلال بوقف قطع المياه عنهم، لا تكتبوا عن المستقبل المذبوح للطفولة، بل طالبوا بوقف الوحشية الاستعمارية، لا تكتبوا عن أطفال حرب الإبادة، بل اصرخوا من أجل حمايتهم. لا تتحدثوا عن الاعاقات الدائمة التي حلت بالاطفال بسبب استخدام الأسلحة المحظورة، بل طالبوا الولايات المتحدة بوقف توريدها، لا تتحدثوا عن قصف المدارس وحرمان الأطفال من التعليم، بل طالبوا بوقف الحرب".

ودعا الاتحاد العام للمرأة والائتلاف 1325 الى رفع الصوت بالشكل والنشاط الذي ترونه مناسباً، وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال المرتكبة ضد المدنيين الأطفال وتشريدهم بسبب التدمير المستمر للمنازل والمستشفيات ودور العلم وإدخال المساعدات الصحية والطبية والغذائية وجعل غزة غير صالحة للحياة، فصوتكم ومواقفكم الضاغطة تصنع الفرق.