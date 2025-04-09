الاتحاد العام للمرأة ينعى شهيـد العلم الفلسطيني "فارس خالد"

وطن: نعــــــــــــي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الاربعاء، شهيد العلم الفلسطيني "فارس خالد" ابن تونس المناضلة والذي استشهد في سبيل رفع العلم الفلسطيني عالياً في سماء تونس ليصل صوته إلى فلسطين المحاصرة والجريحة.

وقال الاتحام العام للمرأة في بيان وصل وطن نسخة منه، إن "فارس العلم" ينضم إلى قافلة شهداء فلسطين الذين سقطوا دفاعاً عن العلم الفلسطيني ورفعه عالياً في وجه الاحتلال الوحشي الذي يعمل على إنهاء القضية الفلسطينية.



نص البيان:

نعــــــــــــي شهيـــــــــــد العلم الفلسطيني "فارس خالد"

بكل فخر واعتزاز ينعي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى أمتنا العربية ولشعبنا الفلسطيني شهيد العلم الفلسطيني "فارس خالد" ابن تونس المناضلة والذي استشهد في سبيل رفع العلم الفلسطيني عالياً في سماء تونس ليصل صوته إلى فلسطين المحاصرة والجريحة.

ينضم "فارس العلم" إلى قافلة شهداء فلسطين الذين سقطوا دفاعاً عن العلم الفلسطيني ورفعه عالياً في وجه الاحتلال الوحشي الذي يعمل على إنهاء القضية الفلسطينية ويعيق تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرفياً وعاصمتها القدس مستخدماً جميع الوسائل الوحشية والتي تجسدت في جريمة إبادة جماعية مستمرة ضد شعبنا منذ الثامن من تشرين أول 2023

المجد والخلود لشهداء شعبنا وأمتنا العربية

وتبقى تونس وفلسطين رمزاً للحرية والاستقلال