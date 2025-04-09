في مجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى في قصف منازل في حي الشجاعية

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، مجزرة جديدة بقصف منازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد 18 مواطنًا، وإصيب 50 آخرين بقصف طائرات الاحتلال منازل قرب مسجد الهواشي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن عدد ضحايا قصف إسرائيلي على حي الشجاعية بغزة ارتفع إلى 18 شهيدًا ونحو 50 مصابًا.



وأوضح بصل، أن وصول طواقم الدفاع المدني إلى حي الشجاعية بغزة صعب، لافتًا إلى أنهم بحاجة إلى معدات ثقيلة للوصول إلى الشهداء والعالقين تحت الأنقاض.



وتوقع أن يصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على الشجاعية إلى 30 شهيدًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال قصف حي الشجاعية بصواريخ ضخمة، وعدد كبير من الشهداء والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض حتى الآن، ومعظم الإصابات التي تصلنا من حي الشجاعية خطيرة، والوضع كارثي.

ولليوم الثالث والعشرين على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استئناف عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.



وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 1449 مواطنًا وأصيب 3647 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.