الائتلاف التربوي الفلسطيني: إغلاق مدارس وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق التربوية والإنسانية التي أقرّتها المواثيق الدولية

وطن: قال الائتلاف التربوي الفلسطيني ان إغلاق الاحتلال لمدارس وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق التربوية والإنسانية التي أقرّتها المواثيق الدولية.

وقال الائتلاف في بيان وصل لوطن نسخة عنه "في خضمّ التصعيد المتواصل الذي يستهدف البنية التعليمية الفلسطينية، تأتي الخطوة الجائرة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، لتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق التربوية والإنسانية التي أقرّتها المواثيق الدولية، ولتكشف عن نية مبيّتة لضرب أحد أهم أعمدة الصمود الفلسطيني: الحق في التعليم".

وقال الائتلاف "إن هذا القرار التعسفي لا يندرج في إطار إداري أو تنظيمي كما يدّعي الاحتلال، بل يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في القدس، عبر تفريغ المدينة من مؤسساتها التعليمية، وحرمان أطفالها من أبسط حقوقهم المكفولة، وفي طليعتها الحق في تعليم نوعي، آمن، ومستدام. وهو في جوهره خرق سافر للمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرارات الأمم المتحدة التي شددت مراراً على أن التعليم حق غير قابل للتصرف، لا سيما في أوقات النزاع واللجوء".

وتابع "يشكّل إغلاق مدارس "الأونروا" نكسة تاريخية تهزّ جوهر الكينونة الفلسطينية. فالأثر لا يقتصر على حرمان آلاف الأطفال من حقهم المشروع في التعليم، بل يمتد ليطعن في أساسات النسيج الاجتماعي الفلسطيني، مهدِّداً وحدته واستقراره. إن هذا القرار، الذي يبدو مجرد إجراء إداري في ظاهره، يفتح الأبواب على مصراعيها لدوائر التهميش، ويغذي اليأس في قلوب الناشئة، مُعداً لهم مستقبلاً مظلماً يحدّ من آمالهم، ويقودهم نحو العنف والتطرف والتشرد. إنه ليس ضرباً للحاضر فحسب، بل هو تدميرٌ لأحلام الأجيال المقبلة، وزرعٌ للشك في جدوى النهوض، مُساهماً في تفكيك البناء المجتمعي، وقوضاً لأسس الأمن والتنمية والاستقرار في آن واحد".

واضاف الائتلاف "انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، تؤكد تعاونية السياسات التربوية، بوصفها أحد أذرع الائتلاف التربوي الفلسطيني، وإيماناً منها بأن التعليم هو خط الدفاع الأول عن الهوية والكرامة، أن ما يجري في القدس لا يمكن فصله عن مشروع سياسي ممنهج يستهدف تفريغ المدينة من مؤسساتها التعليمية والثقافية".

واكد أن إغلاق مدارس "الأونروا" لا يمثّل مجرد إجراء إداري، بل خرق خطير للاتفاقيات الدولية، فإننا نحذّر من أن هذا القرار لا يهدد فقط مستقبل آلاف الأطفال، بل ينذر بانهيار منظومة الحماية الاجتماعية، ويُغذي مشاعر التهميش والانحراف لدى الأجيال الصاعدة، ما يفتح الأبواب أمام تفشي العنف والتطرّف والانحراف.

ودعا الائتلاف التربوي الفلسطيني كافة القوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو" و"اليونيسف"، إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، والعمل على وقف هذه السياسات الظالمة التي تمس جوهر الحق في التعليم، وضمان استمرار خدمات التعليم لأطفال اللاجئين دون تسييس أو انتقاص، وتمكين وكالة "الأونروا" من أداء دورها التاريخي والإنساني في رعاية اللاجئين، استناداً إلى القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع "إن حماية الحق في التعليم في القدس ليست مسؤولية وطنية فحسب، بل اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. فالمساس بمؤسسات التعليم في القدس، أو في غزة، أو جنين، أو غيرها من المدن الفلسطينية، هو عدوان مباشر على مستقبل الأجيال الفلسطينية، ومحاولة سافرة لسلخ الفلسطيني عن جذوره وهويته".

واهاب الائتلاف التربوي الفلسطيني بكل القوى الحيّة إلى رصّ الصفوف وتكثيف الجهود دفاعاً عن الحق في التعليم، والتشبّث بالمواثيق الدولية كرافعة قانونية وأخلاقية لضمان هذا الحق وصونه من العبث والابتزاز السياسي.