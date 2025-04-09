وحدة الدعم النفسي الاجتماعي في مركز إبداع المعلم تنفذ أنشطة الرعاية الذاتية لفريق المتطوعين في غزة

وطن: يواصل مركز ابداع المعلم تنفيذ أنشطة الرعاية الذاتية ضمن برنامج الدعم النفسي الاجتماعي وتخفيف الاجهاد لفريق العمل.

و تنوعت الأنشطة الحركية والرياضية ، والإسترخاء التنفسي والعضلي، وتفعيل لقاءات الحوار الذاتي والجماعي للفريق ، لتحسين القدرة على المرونة في مواجهة الضغوط ، وتفعيل الطاقة الايجابية ، حيث تفاعل فريق المتطوعين بمشاركة الأنشطة الترفيهية الداعمة وأنشطة تخفيف الاجهاد.

و عبر المشاركون عن اهمية التفاعل الايجابي ودعم الأقران والذي يساهم في تحسين قدرة الفريق على التعبير عن مشاعرهم وتحسين القدرة على الاستجابة وتقديم الخدمات للأطفال والأهالي بشكل فاعل.

وتناول اللقاء توجيه الارشادات اللازمة لفريق العمل على كيفية تقديم الحماية لأنفسهم وللأطفال ولعائلاتهم وخصوصا في حالة الطوارئ وكيفية الاستفادة من الأنشطة الداعمة ونقلها للأسرة لتحسين قدرتها على التكيف مع الظروف والضغوط النفسية المستمرة.

وأكد الدكتور محمود البراغيثي مدير البرنامج أن البرنامج سيتم تنفيذه على جميع متطوعين مركز ابداع المعلم ، ضمن الاستجابة الداعمة والإشراف المهني الداعم لرفع معنويات الفريق ودعم المرونة النفسية والعقلية وتحسين جودة العمل وتخفيف حدة الاجهاد النفسي والمهني ، من خلال مهارات وأنشطة داعمة تحقق المساعدة المناسبة للفريق الذي يعمل في الطوارئ ، هذا ما اشارت اليه إدارة ابداع المعلم من خلال منسق برنامج التعلم العاطفي الاجتماعي الأستاذ سلاح سمارة على تخصيص البرنامج المهني في الإشراف والدعم النفسي لدعم الفرق التطوعية التي تعمل في الميدان وتتعرض للضغوط النفسية في خطوة مشتركة مع المؤسسات الشريكة عبر مشاريع ميدانية لتخفيف التوتر والمحافظة على الفريق الذي يقدم خدماته في قطاع غزة.