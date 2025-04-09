قوات الاحتلال تهدم خزان مياه في الأغوار الشمالية

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خزان مياه في الدير بالأغوار الشمالية.

وهدمت قوات الاحتلال خزان مياه يستوعب 10 آلاف كوب، يخدم مزارعي المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص.

كما فكك الاحتلال مجمع خلايا طاقة شمسية، يستخدم لتشغيل مضخات مياه، واستولى عليه.

وتشتهر الدير بالزراعة المروية، وسجل خلال العامين الماضيين إتلاف الاحتلال لعدد من مضخات المياه، وهدم خلايا طاقة شمسية تستخدم لتشغيلها، عدا عن سرقة المستعمرين لمعدات زراعية، وإتلاف شبكات ري المحاصيل المروية للمواطنين في المنطقة.