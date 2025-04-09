القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية يحذر من تداعيات قرار الأونروا وقف تعاقدها مع المنظمات الأهلية الصحية لتقديم ‏خدمات الولادة

وطن: أعرب القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية عن بالغ قلقه تجاه قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين (الأونروا) بوقف تعاقداتها مع المنظمات الأهلية الصحية لتقديم خدمات الولادة الطبيعية والقيصرية ‏والجراحات النسائية على ضوء الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا‎.‎

وأشار القطاع الصحي في الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه إلى أن الأونروا تُغطي خدمات الولادة الطبيعية والقيصرية منذ العام 2011 من خلال التعاقد ‏مع المؤسسات الأهلية، وقد قامت الأونروا بإبلاغ المنظمات الأهلية الصحية المتعاقد معها بوقف التغطية العلاجية ‏المعمول بها منذ العام 2011، وهي تشمل حاليًا قبل الوقف، خدمات الولادة الطبيعية والقيصرية والجراحات النسائية ‏للاجئات الفلسطينيات. ‏

ويحذر القطاع الصحي في الشبكة إلى أن هذا الوقف سيُساهم في تفاقم الواقع الصحي، وحرمان هذه الفئات من التغطية ‏الطبية الأساسية والضرورية التي لا تقبل التأجيل. ‏

ويؤكد على أن الأونروا التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني تقوم بخدمات أساسية لا يُمكن الاستغناء عنها في مجالات ‏الصحة والتعليم والإغاثة وصحة البيئة وغيرها من خدمات أساسية على المستوى الاجتماعي والنفسي والتعليمي وغيرها من ‏خدمات منقذه للحياة. ‏

ويطالب القطاع الصحي في الشبكة كافة الأطراف العربية والدولية من أجل التدخل الفوري والعاجل لدعم الأونروا على كافة ‏المستويات وبخاصة ماليا وتعزيز خدماتها وبخاصة في القطاع الصحي بقطاع غزة. ‏

كما يدعو إلى حماية الأونروا وتعزيز دورها في مواجهة اعتداءات الاحتلال على موظفيها ومقراتها وحظر عملها وحملة ‏التحريض التي تتعرض لها. ‏

ويؤكد على الشراكة مع الأونروا في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في ظل القصف والحصار ‏والتجويع وتداعيات الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على شعبنا. ‏