شرطة الاحتلال تعتقل القيادي في حركة "أبناء البلد" في الداخل المحتل رجا إغبارية

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، القيادي في حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية في مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال داهمت منزله صباح اليوم، واستولت على بعض محتوياته قبل أن تقتاده إلى معتقل "كيشون".

يشار إلى أن إغبارية كان قد اعتقل في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2018، وقد أمضى حينها عاما في سجون الاحتلال، قبل أن يفرج عنه بشروط مقيدة.

وحمل المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في بيان له "الأذرع الأمنية للاحتلال، والمخابرات تحديدا المسؤولية على حياة وصحة الرفيق عضو المكتب السياسي رجا اغبارية، ونُطالب بالإفراج الفوري عنه، وندعو الأحزاب السياسية والجهات المختصة بالتحرك الفاعل لإسناد والدفاع عن القيادي اغبارية."