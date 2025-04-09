الاحتلال يهدم خزان مياه في الأغوار الشمالية

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خزان مياه في الدير بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي عين البيضا عمر فقها، بأن الاحتلال هدم خزان مياه يستوعب 10 آلاف كوب، يخدم مزارعي المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص.

وتشتهر الدير الحدودية بالزراعة المروية، وسجل خلال العامين الماضيين إتلاف الاحتلال لعدد من مضخات المياه، وهدم خلايا طاقة شمسية تستخدم لتشغيلها، عدا عن سرقة المستعمرين لمعدات زراعية، وإتلاف شبكات ري المحاصيل المروية للمواطنين في المنطقة.