بنك الإسكان يطلق حملة حسابات توفير ضخمة للعام 2025

وطن: انطلاقا من سياسة البنك الهادفة لتعزيز ثقافة الادخار لدى عملائه ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم، أطلق بنك الإسكان حملته الترويجية الخاصة بحسابات التوفير للعام 2025 تحت شعار "نص مليون فكر فيها من اليوم" وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى مليون شيقل تقدم في نهاية العام لرابحين اثنين، وذلك سعيا من البنك لتشجيع المواطن الفلسطيني بشكل عام وعملاء البنك بشكل خاص على التوفير والادخار، ومن جانب آخر منح المدخرين لدى البنك من كافة القطاعات وجميع الأعمار فرصاً كبيرة للفوز بجوائز عديدة وبقيم كبيرة.

ويسعى بنك الإسكان في فلسطين الى تقديم جوائز على حسابات التوفير بشكل دوري، وذلك للحفاظ على عملاء البنك الحاليين وحثهم على زيادة ايداعاتهم في حسابات التوفير والترحيب بالعملاء الجدد ومكافأتهم.

وتقوم الحملة الجديدة على تقديم جائزة شهرية لكل فرع وبقيمة 10,000 شيقل طوال فترة الحملة وبإجمالي 150,000 شيقل شهريا، بالإضافة الى جوائز ربعية لرابحين اثنين في شهر حزيران ورابحين اثنين في شهر أيلول وبقيمة 100,000 شيقل لكل رابح، الى أن تصل قيمة الجوائز لمليون شيقل توزع على اثنين رابحين في نهاية العام.

كما سيقدم البنك خلال الحملة جوائز ترضية بقيمة 1000 شيقل ل 30 رابح في شهر 6 و 1000 شيقل ل 45 رابح نهاية العام، وليكون إجمالي قيمة الجوائز المقدمة من بنك الإسكان لهذا العام 2,375,000 شيقل ولعدد 171 فائز.

وفي تعليق له على الحملة، أكد المدير الإقليمي لبنك الإسكان في فلسطين أسامة حرزالله حرص البنك واهتمامه بعملائه من أصحاب حسابات التوفير وكذلك استقطاب عملاء جدد للتوفير لدى بنك الإسكان، ليحظى الجميع بفرص عديدة للفوز بجوائز نقدية كبيرة أكبرها مليون شيقل لفائزين اثنين في نهاية العام. كما أشار الى أن كل مدخر لدى البنك من العملاء الحاليين بقيمة 200 دينار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى (دولار، شيقل)، وأي عميل جديد يفتح حساب توفير بنفس القيمة خلال فترة الحملة ستكون له فرص الفوز بالجوائز العديدة والكبيرة، وكلما زاد رصيد حساب التوفير زادت فرص الفوز. كما أكد المدير الإقليمي أن هذه الحملة جاءت بشكل أساسي تقديرا لعملاء البنك على ادخارهم في بنك الإسكان، ولولائهم الدائم وثقتهم بخدمات البنك المصرفية المتعددة والمتميزة.