الاحتلال يفجر منزل الشهيد مجاهد منصور في دير ابزيع

رام الله - وطن: فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الشهيد مجاهد منصور في بلدة دير إبزيع غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مجاهد منصور في بلدة دير إبزيع، فجر اليوم، وشرعت بتفخيخه قبل أن تفجره، بعد اقتحام استمر لعدة ساعات.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال أجبر عدد من العائلات على إخلاء منازلها في المنطقة المحيطة بالمنزل.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي تجاه منزل الشهيد منصور بعد تفجيره.

واستشهد الشهيد مجاهد منصور في آذار/ مارس الماضي، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله، ومن ثم انسحابه واشتباكه لنحو 5 ساعات مع قوات الاحتلال، ما أدى إلى مقتل ضابط واصابة 7 من جنود الاحتلال والمستوطنين.

واستشهد منصور بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال وشاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط تواجد لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.