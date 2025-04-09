فرض حظر التجول داخل المخيم .. الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويطرد بعض العائلات من منازلها

وطن: في عدوان جديد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرق نابلس، وأجبرت بعض العائلات على مغادرة منازلها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض المنازل، قبل ان تغلق جميع مداخل المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال أجبروا بعض العائلات على مغادرة منازلها، والخروج من المخيم، كما داهموا عددا كبيرا من المنازل وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد أبو حمادة، وخليل أبو ليل، ومحمود أبو سيريس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول داخل المخيم.

كما اعتدت قوات الاحتلال على طفل (15 عاما) بالضرب خلال اقتحام المخيم بلاطة شرقي نابلس، علما أنه مصاب برصاص الاحتلال في وقت سابق .

يشار إلى أن العدوان على المخيم ما زال مستمرا داخل مخيم بلاطة منذ ساعات الفجر الأولى.