القوات المسلحة اليمنية تُسقط طائرة أمريكيةٍ نوعِ MQ_9

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن اسقاط دفاعاتُها الجويةُ طائرةٍ أمريكيةٍ نوعِ MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الجوف وذلك بصاروخٍ مناسبٍ محليِّ الصنعِ وتعتبرُ هي الطائرةُ الثالثةُ التي يتم إسقاطِها خلالَ عشَرةِ أيامٍ والثامنةَ عشرةَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسناداً لغزة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة يحيى سريع "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنها مستمرةٌ في تنفيذِ مهامِها الدفاعيةِ للتصدي لأيِّ عدوانٍ على بلدِنا، وإنها على استعدادٍ كاملٍ للتعاملِ المسؤولِ مع أي محاولةٍ للنيلِ من سيادةِ بلدِنا وأمنِه واستقرارِه، وأنَّ عملياتِنا لن تتوقفَ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها."