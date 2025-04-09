"الإعلامي الحكومي" بغزة: نرفض آلية الاحتلال للسيطرة على المساعدات

وطن: أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة رفضه القاطع لآلية الاحتلال الجديدة للسيطرة على المساعدات الإنسانية، معتبراً أنها تمثل محاولة خطيرة للتلاعب بمصير الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان له مساء الثلاثاء: "نرفض آلية الاحتلال للسيطرة على المساعدات ونرفض كل محاولات التلاعب بمصير شعبنا"، مشيراً إلى أن هذه الآلية "محاولة لإضفاء شرعية على الاحتلال غير القانوني".

ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ورفض هذه الآلية، التي وصفها بـ"الخطيرة"، محذراً من تداعيات استمرار الاحتلال في التحكم بمسار المساعدات الإنسانية.

ومنذ 2 اذار 2025، شدد الاحتلال الإسرائيلي قيوده على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لم يُسمح بدخول أي شحنة مساعدات تابعة لمنظمات دولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.

وقد تزامن هذا المنع مع تصعيد عسكري واستمرار الحصار، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، خاصة في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية ونفاد الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء والمياه.