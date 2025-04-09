دوري أبطال أوروبا: أرسنال يسحق ريال مدريد بثلاثية نظيفة وإنتر يهزم بايرن في ميونيخ

رام الله - وطن: حقق أرسنال الإنكليزي فوزا مدويا الثلاثاء ووضع قدما في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من انتصار ساحق بنتيجة 3-0 على حامل اللقب ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى، خرج إنتر الإيطالي من ملعب بايرن ميونيخ الألماني بانتصار ثمين 2-1، ليقترب من دور الأربعة هو أيضا.

ويدين أرسنال بفضل كبير إلى لاعب وسطه ديكلان رايس الذي وقع ثنائية من ركلتين حرتين جميلتين (د 58 و70)، قبل أن يضيف الإسباني ميكل ميرينو الهدف الثالث (د 75). وبات على فريق المدرب كارلو أنشيلوتي خوض مواجهة الإياب الصعبة في مدريد، الأربعاء القادم، لتعويض الخسارة القاسية.

الفوز يضع أرسنال في موقع يحلم من خلاله بتكرار إنجازه التاريخي عام 2006، عندما أقصى ريال مدريد في الدور ثمن النهائي في طريقه إلى خوض النهائي الوحيد في تاريخه، الذي خسره أمام برشلونة 1-2.

وشدد ميرينو، صاحب الهدف الثالث، على الروح الهجومية لأرسنال في الشوط الثاني، مثنيا على مهارات رايس في التسديد، وواصفا هدفيه بـ"الرائعين".

وعاد الجناح بوكايو ساكا للعب أساسيا مع أرسنال لأول مرة منذ قرابة ثلاثة أشهر ونصف، ليمنح فريقه دفعة هجومية مبكرة، دفعت الحارس تيبو كورتوا للتصدي لعدة محاولات خلال الشوط الأول، قبل أن تتبدل المعطيات في الشوط الثاني بتسديدة متقنة لرايس هزت شباك الضيوف.

ورغم محاولة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (31 و53) تعديل النتيجة لصالح ريال، فإن جهود الميرينغي لم تف بالغرض، خاصة بعد طرد لاعب وسطه كامافينغا في الدقيقة 90+4.

انتر يهزم بايرن في عقر داره

وفي المواجهة الثانية في ميونيخ، نجح إنتر في تحقيق فوز مهم 2-1 على بايرن، سجل له الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (38) والبديل دافيدي فراتيزي (88)، بينما ذلل توماس مولر الفارق (85).

وشكل الانتصار إنجازا شخصيا لمدرب إنتر سيموني إنزاغي، الذي تغلب على بايرن لأول مرة في خامس مواجهة بينهما. كما أنها الخسارة الأولى لبايرن على أرضه في دوري الأبطال منذ سقوطه أمام باريس سان جرمان 2-3 في موسم 2020-2021.

ورغم محاولات بايرن الحثيثة بقيادة الإنكليزي هاري كاين والفرنسي مايكل أوليسيه، لم ينجح أصحاب الأرض في تلافي الهزيمة، ليصبح الفريق الألماني بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب لتجديد آماله في بلوغ دور الأربعة.