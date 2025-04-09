غوتيريس: غزة أصبحت "ساحة قتل"

وطن: انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، واصفا إياه بأنه تحول إلى "ساحة قتل".

واتهم غوتيريس إسرائيل بعدم الوفاء بـ"التزاماتها الصريحة" كقوة احتلال في تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، في حين نفت تل أبيب وجود أي نقص في المساعدات للقطاع.

وفي تصريحات للصحافيين، أفاد غوتيريس أن "أكثر من شهر انقضى من دون أن تصل لقطاع غزة ذرة واحدة من المساعدات الإنسانية، فلا طعام ولا وقود ولا أدوية، وتحول الوضع إلى دوامة من الموت الخانق".

وحذر من أن غزة باتت تشهد "دوامة لا تنتهي من العنف"، منتقدا مقترحات إسرائيل بأنظمة رقابة صارمة على المساعدات تصل إلى حد التحكم بـ"السعرات الحرارية وحبة الطحين".