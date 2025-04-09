فيديو| قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير زيد الجنيدي في الخليل

وطن: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزل أسير في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة راس الجورة بمدينة الخليل، وحاصرت منزل الأسير زيد الجنيدي وفرضت طوقاً في محيطة، ومنعت وصول المواطنين إليه، وقام جنود الاحتلال بزرع المتفجرات داخل المنزل وتفجيره.

وأفادت بأن قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنزل احضرت معها الأسير الجنيدي واعتدت عليه بالضرب المبرح.

والأسير زيد الجنيدي معتقل إداري منذ اكتوبر/يونيو 2023، ونجله أسامة 19 عاما سنة اولى جامعه معتقل اداري منذ ستة أشهر تقريبا، وأشرف شقيق زيد الاسير المذكور معتقل إداري ايضا منذ ستة أشهر تقريبا، وحسب عائلتهم تم تمديدهم جميعا نهاية الشهر الماضي ستة أشهر، وجرى تحويلهم للتحقيق.