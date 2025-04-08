"ملتقى دروب التعليمي" مبادرة تعليمية لدعم الطلاب المتأثرين بالحرب

وطن: في خطوة رائدة تهدف إلى سد الفجوات التعليمية الناتجة عن تداعيات الحرب، انطلقت مبادرة "دروب التعليمي"في شهر نوفمبر 2024، لتقديم الدعم للطلاب الذين حرموا من فرصة التعليم نتيجة الأحداث الراهنة. تهدف المبادرة إلى استيعاب الطلاب المتأثرين، وذلك من خلال توفير برامج تعليمية ونفسية تهدف إلى التخفيف من آثار الحرب على هؤلاء الطلاب، وتقديم بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

تقدم المبادرة مجموعة من البرامج المتكاملة التي تشمل التعليم الأكاديمي وكذلك الدعم النفسي، وذلك لتلبية احتياجات الطلاب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. ويشارك في هذه المبادرة مجموعة من المعلمين والمتطوعين الذين يبلغ عددهم (8)، بهدف توفير أفضل مستويات من الدعم والمساندة.

تستوعب المبادرة 150 طالبًا، وتُعنى بتوفير بيئة تعليمية تحفزهم على العودة إلى مقاعد الدراسة وتعزيز قدراتهم التعليمية، مما يساعدهم على استعادة سنواتهم الدراسية المفقودة بسبب الظروف الراهنة.

تسعى "مبادرة دروب التعليمي "إلى أن تكون حلقة وصل بين التعليم والطلاب الذين يواجهون تحديات بسبب الأوضاع الحالية، مؤكدة على ضرورة توفير فرص التعليم للجميع مهما كانت الظروف.