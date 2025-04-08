هروب النخبة.. 1700 مليونير و8300 خبير هايتك يغادرون دولة الاحتلال في ضربة قاسية للاقتصاد

وطن: كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة 1700 مليونير دولة الاحتلال خلال العام الماضي، في تطور وُصف بأنه "ضربة حقيقية للاقتصاد الإسرائيلي"، وسط أزمات أمنية وسياسية متصاعدة.

وأشارت القناة إلى أنّ هذه الموجة من الهجرة تمثل تحولاً خطيراً في مناخ الثقة داخل الكيان، حيث يُعتبر المليونيرات من الركائز الاقتصادية التي تسهم في الاستثمار، وتوفير الوظائف، ودعم نمو الأسواق.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن "سلطة الابتكار" الإسرائيلية، أنّ نحو 8300 موظف في قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) غادروا دولة الاحتلال منذ اندلاع الحرب وحتى يوليو/تموز 2024، ما يعادل 2.1% من مجمل العاملين في هذا القطاع الحيوي.

الصحيفة وصفت الظاهرة بأنها "مقلقة جداً"، مشيرة إلى أن الأرقام تعكس الواقع المأزوم الذي يعيشه سوق العمل في "الهايتك" خلال عام 2025، وتسلّط الضوء على أزمة متصاعدة في بيئة الأعمال والاستثمار داخل "إسرائيل".