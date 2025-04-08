إصابة شابين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

وطن: أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت أحد المنازل وتمركز قناصتها على سطحه، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي.

وذكرت ذات المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت الشابين المصابين عقب إصابتهما ومنعت طواقم الإسعاف من تقديم الإسعافات لهما، قبل أن تسمح لهم بنقلهما.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب أن طواقمه تسلمت الإصابتين، وأنه يجري نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.