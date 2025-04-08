رسالة وموقف توضيحي شامل من نقيب المحامين فادي عباس حول قرار مجلس النقابة الذي اتخذ بالأغلبية بتأجيل انتخابات النقابة وتمديد المجلس ولايته

وطن: نشر نقيب المحامين فادي عباس رسالة وموقف توضيحي شامل حول قرار مجلس النقابة الذي اتخذ بالأغلبية بتأجيل انتخابات النقابة وتمديد المجلس ولايته.

فيما يلي نص الرسالة التي وصل وطن:

بيان صادر عن نقيب المحامين الفلسطينيين

المحامي فادي عباس



زميلاتي وزملائي الأفاضل في الهيئة العامة في مركزي النقابة (القدس، وغزة)

زملائي أعضاء المجلس في مركزي النقابة المحترمين

تحية الحق والعروبة وبعد،

أستهل رسالتي هذه بتوجيه تحية إجلال إلى أرواح شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعا على إمتداد الأرض المحتلة، وتحية إكبار إلى شعبنا الصامد في غزة العزيزة وضفتنا الأبية وعلى إمتداد الوطن السليب، أحمل لكم في طياتها رسالة وفاء وانتماء أيها الزملاء الأحرار أعضاء الهيئة العامة في رئتي النقابة في مركز القدس ومركز غزة الذين فقدنا منهم عشرات الشهداء خلال حرب الإبادة الظالمة بحق شعبنا.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

أما وقد شرفتوني بشرف تمثيلكم في الفترة السابقة، ومع انتهاء الولاية التي حددها المشرع الدستوري لمجلس نقابة المحامين لدورة 2022 – 2025 مع انتهاء يوم السابع من نيسان، فقد رأيت لزاما على نفسي وانسجاما مع قناعاتي الراسخة غير القابلة للمساومة واحتراما لكم زميلاتي وزملائي في الهيئة العامة أن أضعكم بحقيقة موقفي من قرار مجلس النقابة المحترم الصادر بالأغلبية بتأجيل الإنتخابات وتمديد ولاية المجلس لنفسه، فأنتم كنتم على الدوام ومنذ تأسيس نقابة المحامين السند والحاضنة الحقيقية لنقابة المحامين ودونكم ما استطاع أي منا الوصول إلى مقعد مجلس النقابة، وهذا الوفاء لا يمكن إلا أن أقابله بالتقدير والعرفان والمكاشفة والمصارحة، ولعلي أرى أنه من المهم بل من الواجب وضع الحقائق أمامكم كما هي دون تحريف أو تأويل.

فمع تسلمي أخوتي وأخواتي في الهيئة العامة لمهامي نقيبا للمحامين في بداية شهر تشرين ثاني نوفمبر 2023 والتي ترافقت مع بدايات العدوان المتواصل على شعبنا وحرب الإبادة وضعت مع باقي زملائي أعضاء المجلس الذين تشرفت بالعمل معهم سواء في مركز القدس أو مركز غزة والذين تقاسمت وإياهم العديد من المحطات والمواقف الغنية والمؤثرة بحلوها ومرها؛ وضعت نصب عيني برنامجا واعدا متواضعا يحمل في طياته بشكل رئيسي رسالتين إثنتين؛

الرسالة الأولى والتي شكلت أولوية قصوى وهاجسا لا يفارقني وفي ظل حرب الإبادة المسعورة بحق شعبنا وهو كيف أن نأخذ نقابة المحامين إلى مكانتها المفترضة في سياق تحشيد الرأي العام القانوني على المستوى الدولي وبناء ملف مناصرة حقوقية يستجيب لتطلعات شعبنا من مؤسسة بحجم وإمكانيات نقابة المحامين.

وانطلاقا من هذه القناعة اطلقنا بأمانة وشرف أوسع حملة مناصرة وتحشيد للرأي العام الحقوقي جابت أصقاع الأرض ما أمكن، ولم نترك مكانا يمكن التأثير فيه مع مختلف نقابات المحامين والمؤسسات الحقوقية في العالم إلا وقد حملنا رسالة وهموم وعذابات شعبنا، حققنا إنجازات في جوانب وأخفقنا في جوانب آخرى، لكن أعتقد وبتواضع أنه يشهد لنا القاسي والداني أننا حاولنا واستطعنا ما أمكن في بناء ملف مناصرة حقوقية شامل وإحياء لشبكة علاقات دولية واسعة تستجيب مع واقع ومتطلبات المرحلة في ظل استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي، ولم نتوانى او نتردد بالتوازي مع ذلك في الانخراط في مسار المسائلة القانونية الدولية في مواجهة ما يتعرض له شعبنا من جرائم ضمن تكتلات حقوقية محلية ودولية وازنة.

وبالتوازي مع ذلك، وعلى المستوى الداخلي وضعنا الرسالة الأخرى كأولوية ثانية على مستوى العمل النقابي لابد من انجازها خلال فترة ولاية المجلس المتبقية والقصيرة نسبيا وهي أهمية جسر الهوة ما أمكن ما بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى بعد قطيعة وحالة تشظي مؤسفة امتدت لسنوات على قاعدة المصلحة العامة وحماية للعدالة وعلى نحو يليق بنقابة المحامين ويضمن استقلالها واستقلال القضاء ويحفظ حالة التوازن المفترضة بين المكونات العدلية في إطار علاقة ودية وندية أينما تتطلب الأمر، وبحمد الله وتوفيقه استطعنا في اعتقادي وإلى حد ما تقليص وتجفيف حالة التشظي التي كانت قائمة والتي ألحقت الضرر الجسيم على واقع العدالة برمته والقضاء والمحامين على حد سواء، وهنا أيضا قد نكون أصبنا أحيانا وأخفقنا حينا آخرا على قاعدة من يعمل يخطأ.

وفي بداية عام 2025 ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المفترض في الأسبوع الأول من شهر نيسان وفقاً لأحكام المادة 37/ 1 من قانون المحامين النظاميين النافذ، بدأنا في النقابة بنقاش مفتوح حول إنعقاد هذا الإستحقاق آخذين بعين الإعتبار الحالة الواقعية والظروف المحيطة مع استمرار العدوان على شعبنا.

وخضت نقاشا مستفيضاً مع زملائي أعضاء المجلس في مركز غزة بهذا الخصوص وبشكل مستمر ومتواصل، والذي خلص في منتصف فبراير 2025 إلى استحالة اجراءها في قطاع غزة لا سيما في ظل عدم إمكانية إعداد التقارير المالية والإدارية للأعوام 2023 و 2024 مع تدمير مباني ومقرات النقابة في القطاع واستمرار العدوان وعدم إمكانية حصر أعضاء الهيئة العامة للعام 2025.

أما في مركز القدس؛ فقد اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 19/2/2025 واتخذ قرارا بالإجماع بالذهاب إلى الإنتخابات خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان ضمن إعتبار إحترام الإستحقاق القانوني وبإعتبار العملية الإنتخابية وتكريسها فعل وواجب وطني فيه تحصين لمركز النقابة وحماية لها من أي تدخل أو عبث ويساهم في تنشيط فعالية ودينماكية عمل المجلس النقابي، وبدعم ومباركة من الزملاء أعضاء المجلس في مركز غزة.

واستنادا لذلك أعلن مجلس النقابة جدول الإنتخابات النقابية في مركز القدس بتاريخ 5/3/2025 وصولا إلى لحظة استلام وتسليم كشف الهيئة العامة والمرشحين للجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 18/3/2025 والتي أصبح معها وفي تلك اللحظة ملف إدارة العملية الإنتخابية صلاحية مطلقة للجنة الانتخابات المركزية وحدها دون سواها عملا بأحكام النظام الداخلي للنقابة.

ومع إنسحاب عدد من الزملاء الأفاضل المرشحين من السباق الإنتخابي، طلب عدد من الزملاء أعضاء المجلس جلسة للمجلس لمناقشة العملية الإنتخابية، ونزولا عند ذلك تمت الدعوة لجلسة مجلس نقابة يوم الإثنين الموافق 24/3/2025، وقد طرح عدد من الزملاء أعضاء المجلس إعلان حالة التعذر عن إجراء الإنتخابات نتيجة الظروف العامة، وقرر مجلس النقابة وبأغلبية من الأعضاء تأجيل الإنتخابات وتمديد ولاية المجلس لمدة 6 أشهر، بينما عارضت هذا القرار؛ قرار تمديد ولاية المجلس لنفسه مع إثنين من زملائي من أعضاء المجلس ضمن قناعة راسخة أن يد مجلس النقابة قد غلت تماما عن مناقشة أي شأن من شؤون العملية الإنتخابية بعد تولي لجنة الإنتخابات المركزية لمهامها بعد تاريخ 18/3/2025 وإستلامها لملف الإنتخابات، وأنها هي كلجنة مكلفة ودون سواها في هذه المرحلة من يضمن سير العملية الإنتخابية أو إعلان حالة التعذر عن إجراءها حال وجود التعذر في أي مرحلة من مراحلة العملية الإنتخابية.

وقد أبديت بما لا يدع مجالا للشك أن قرار الأغلبية المحترمة يشكل سابقة خطيرة في تاريخ النقابة في تمديد المجلس الولاية لنفسه ويشكل حالة تضارب مصالح واضحة وتجاوز واضح لصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية صاحبة الصلاحية حصرا في إعلان حالة التعذر أينما وجد بعد تسلمها لملف الإنتخابات وقوائم الهيئة العامة والمرشحين في التاريخ أعلاه، وأننا في نقابة المحامين وبعيداً عن العواطف المجردة رغم أهميتها وعدم إمكانية تجردنا من إنسانيتنا إلا أننا أحوج ما أن نكون درعاً حصينا لحماية القانون وتطبيقه في ظل الفوضى القانونية العارمة التي تحيط بنا.

الزميلات والزملاء الأعزاء،،

رغم ذلك ولاحقا لقرار الأغلبية المحترمة من المجلس وإيمانا مني بوجوب حرصنا كنقابة محامين على حماية صحيح القانون وتحصين النقابة من أية مغالطات قد تمس مشروعية النقابة، فقد حاولت مراراً وتكراراً ما أمكن الاجتهاد في سياق إعادة تصويب الوضع في محاولات متكررة مع الزملاء الأفاضل من الأغلبية المحترمة للرجوع عن هذا القرار وتصويبه مبينا مثالبه وخطورته المستقبلية وكيف يمكن أن يعصف في النقابة ويفتح مجالا لتدخلات لا يحمد عقباها لا سيما أننا جميعاً ندرك أن الإحتلال ماض في سياساته ومشاريعه الإحلالية ويوسع من عدوانه وجرائمه يوماً بعد يوم وبالتالي من باب أولى تحصين مؤسسة نقابة المحامين وحمايتها من خلال التطبيق السليم للقانون وما يستتبع ذلك من أهمية الحفاظ على العملية الديمقراطية بإعتبارها تحدي وطني مسؤول وليست فعلا إحتفالياً تحمل في طياتها رسالة صمود وثبات على الأرض في ظل مشاريع الإحتلال ومحاولاته المستمرة منذ عشرات السنين في طمس هويتنا ووجودنا ومشاريع تهجيرنا وكذلك تقطع الطريق عن أية تدخلات و/أو تجاذبات داخلية وخارجية.

وقد أبديت بمنتهى الوضوح أننا في هذا الوطن الجريح ونحن نكتوي بنار الإحتلال والإنقسام السياسي البغيض الذي عطل العملية الديمقراطية والتي طالما نادينا في نقابة المحامين بضرورة إجراءها وعدم جواز تعطيلها تحت أي من الذرائع والشعارات الوطنية وغيرها، أننا أحوج ما نكون إلى ممارسة الديمقراطية كفعل وطني ورسالة صمود وتحدي على البقاء وبالتالي لا يجوز أن ننتقد الشيء وبالمقابل نمارس نقيضه على أرض الواقع والحالة هذه.



الزميلات والزملاء الأعزاء،

واستكمالا لذلك تسلمت يوم الخميس الموافق 3/4/2025 من قبل الزميل والنقيب السابق المحامي الأستاذ أحمد الصياد رئيس لجنة الإنتخابات المركزية توصية لجنة الإنتخابات المحترمة والتي تضم في عضويتها نخبة من الزملاء والنقابيين الأفاضل بخصوص قرار المجلس المذكور بعد أن تداعت وناقشت قرار المجلس والتي أشارت فيها صراحة أن إعلان التعذر من عدمه بعد بسط لجنة الإنتخابات يدها على الملف الإنتخابي بتاريخ 18/3/2025 بتسلمها لكشف الهيئة العامة وطلبات الترشح ولاحقاً طلبات إنسحاب المرشحين يقع ضمن صلاحياتها، ومع ذلك دعت اللجنة مجلس النقابة وخلال ولايته القانونية التي تنتهي مساء 7/4/2025 إلى تصويب الأوضاع وأوصت إليه وحرصاً على نقابة المحامين ووحدة هيئتها العامة ومع تفويت مجلس النقابة موعد إنعقاد الهيئة العامة وموعد الإنتخابات في تاريخ 4/4/2025 و 5/4/2025 على التوالي بضرورة تصويب هذا الوضع والدعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة والإنتخابات في تاريخ لا يتعدى منتصف حزيران المقبل.

وفور تسلمي التوصية المشار إليها وبطلب من رئيس اللجنة بأهمية عقد جلسة مجلس عاجلة خلال 24 ساعة من تاريخ إستلام التوصية، قمت بدعوة مجلس النقابة عملاً بصلاحياتي كنقيب للمحامين بموجب أحكام المادة 41 من قانون المحامين النظاميين النافذ مجلس النقابة إلى جلسة مجلس إستثنائية يوم السبت الموافق 5/4/2025 على أمل إتخاذ الإجراءات و/أو القرارات الكفيلة وخلال الولاية القانونية للمجلس من أجل تصويب قرار المجلس على هدي توصية لجنة الإنتخابات المركزية، إلا أنه مع الأسف لم يكتمل النصاب القانوني للإجتماع بتغيب الأغلبية من أعضاء المجلس في رسالة إصرار من الأغلبية المحترمة في المجلس على قراره.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

أما وقد طويت صفحة الولاية القانونية المفترضة لهذه الدورة الإنتخابية مع حلول 8/4/2025، أشهد الله ورغم صعوبة الظرف والواقع المحيط أننا إجتهدنا ما استطعنا بأمانة وإخلاص، ولم نغلق باباً أبداً ولم نحابي أحداً على حساب القانون، أصبنا وأخطأنا ولكن يبقى وسيبقى عهدي للهيئة العامة أن نحمي هذه النقابة بحدقات العيون مهما تلاطمت الأمواج من حولها.

وبالتالي أيها الزميلات والزملاء الأعزاء، وإنطلاقاً من قناعاتي الراسخة بأن التطبيق السليم لصحيح القانون هو وحده دون سواه من يحمي نقابة المحامين ويحافظ على وجودها وقوتها وشرعيتها ويجنبنا موطىء الشبهات بما يستتبع ذلك من معاملات وتصرفات مالية مرتبطة بصناديق النقابة والمعاملات الإدارية المتشعبة وما قد ينشأ عنها من مراكز، ومع إيماني المطلق أن دفة قيادة النقابة لا يمكن أن تقاد عبر العواطف ويستوجب معها نكران الذات والإبتعاد عن الإعتبارات الشخصية أياً كانت مبرراتها فكلنا وطنيون وكلنا حريصون على الوطن ولا يحق لأي منا أن يزاود على وطنية الآخر، نتنافس بروح الأخوة والزمالة يوماً ونتفق ثلاثة أعوام لاحقة، هذا ديدننا في هذه النقابة العريقة.

زملائي الأعزاء يا من كان لي شرف التعامل مع الغالبية الساحقة منكم عن قرب بمنطق الأخوة والصداقة والإحترام المتبادل أعي تماما أن قناعاتي التي أعبر عنها الآن وفي هذه الرسالة قد لا تتسم بالشعبوية المطلوبة على الأقل في هذه المرحلة وهكذا ظرف، إلا أنني لم أكن في يوم من الأيام من ينشدها خارج سياق الموضوعية التي أؤمن بها على قاعدة أن درء أية مخاطر قد تحوم حول النقابة وحمايتها من خلال تطبيق صحيح القانون أولى بالرعاية من الشعبوية والعاطفة، لذلك أدرك يقينا أنني أنا وفي هذه المرحلة بالذات من يجب أن يأخذ زمام المبادرة ويلعق الجرس ابتداءا، لكنني أعي تماما أيضاً وبممارسة هذه القناعة قولا وفعلا وكإيمان شعبي بحتمية الحرية أنه ومع إنجلاء الليل سيشرق فجر جديد يملؤه الأمل والتفاؤل.

وتأسيساً على ذلك أيها الزملاء الأعزاء، أرى وجوباً وحماية لشرعية النقابة أهمية العودة خطوة إلى الوراء في هذه المرحلة وإن كانت مؤقتة من أجل إنطلاقة أكثر ثبات وبعزيمة راسخة لا تلين تتسم بالموضوعية والمشروعية وصحيح القانون، ذلك أن الحقيقة التي لا يمكن لي عنقها أن ولاية مجلس النقابة الطبيعية والتي حددها المشرع الدستوري تنتهي مع نهاية يوم 7/4/2025، وبالتالي وأمام هذه المعطيات كافة أدعو أخوتي الأغلبية المحترمة في مجلس النقابة/ مركز القدس وكخارطة طريق عاجلة لا تحتمل التأخير وأمام هذا المنحى الخطير الذي بدأ يعصف في شرعية النقابة إلى الرجوع خطوة إلى الوراء كتدبير وقائي ضروري وعاجل وتسهيل عمل لجنة الإنتخابات المركزية، وهنا أدعو زملائي الأفاضل في لجنة الإنتخابات المركزية الموقرة وإتصالا بالمصلحة العليا لنقابة المحامين ومشروعيتها ومكتسباتها وإنجازاتها وإعمالاً لصلاحياتها في متن النظام الداخلي لنقابة لا سيما أحكام المادة 50 منه الترتيب الفوري للعملية الإنتخابية وتحديد موعد إعلان الإنتخابات.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،،

والله الموفق،،

فلسطين في السابع من، نيسان أبريل، 2025 أخوكم وزميلكم المحامي

فادي ح. عباس / نقيب المحامين الفلسطينيين