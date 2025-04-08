مروان طوباسي يكتب لوطن: ترامب ونتنياهو ، إمبراطورية مأزومة وشريك مأزوم وأتفاق على توسيع رقعة الحرب .

في مشهد يعكس تعقيدات السياسة الدولية الحالية ، جاء اللقاء بين دونالد ترامب و بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض ليس فقط تجسيدا للتحالف التقليدي بين واشنطن وتل أبيب ، بل تعبيرا عن مرحلة جديدة من الهيمنة الأمريكية المتآكلة في الشرق الأوسط . إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض أن يعقده الاثنين لم يكن مجرد تفصيل بروتوكولي، بل مؤشر على هشاشة التفاهمات العامة، وتراجع القدرة على فرض سردية موحدة على المشهد الدولي ، في وقت تعصف فيه التصدعات بكل من واشنطن وتل أبيب رغم توحشهما .

اللقاء بين ترامب ونتنياهو يبدو بمقاييس التاريخ ، كتحالف بين مأزومين ، رئيس أمريكي يحاول ترميم صورة الإمبراطورية عبر "صفقات الدم"، وآخر إسرائيلي يسعى للبقاء وللنجاة من أزماته الداخلية باستخدام " توسيع آلة الحرب والأحلال الأستيطاني" . إنها لحظة تتقاطع فيها أزمات الداخل مع هوس الخارج ، وتتجلى فيها سياسات "الهروب إلى الأمام" على حساب شعوب تُذبح وحقوق تُسحق ، من خلال

اعادة التموضع في مناطق النفوذ القديمة وقرع طبول الحرب التي اعتقد بأنهما سيعملان على توسيعها في منطقتنا وتحديدا بضرب إيران ، في محاولة لتعويض الفقدان التدريجي للهيبة الأمريكية في العالم وترىسيخ شراكة اليمين الشعبوي حول العالم .

-- غزة ، إبادة جماعية وصمت عالمي .

بينما كان اللقاء يجري في واشنطن ، كانت آلة الحرب الإسرائيلية تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة بشراكة أمريكية . لا يقتصر العدوان على القصف العشوائي ، بل اتخذ طابعا ممنهجا لإبادة جماعية بمفاهيم متوحشة ، من دفن المدنيين تحت الركام إلى قتل الصحفيين حرقا بهدف إسكات الرواية الفلسطينية . بينما تستمر محاولات تهجير اهالينا من القطاع ومخيمات الضفة الغربية ضمن سياسة تطهير عرقي معلنة ، وسط عجز المجتمع الدولي وفقدانه لأدنى أدوات الردع أو المساءلة .

-- إيران والعودة إلى سياسة التلويح والابتزاز .

لم يكن غريبا أن يلوّح ترامب ، على هامش لقائه بنتنياهو ، بإمكانية فتح مفاوضات جديدة مع إيران . إلا أن هذا الإعلان جاء محاطا بغموض لافت ، يكشف مدى تخبط وتناقض الخطاب الأمريكي ، بين تهديدات التصعيد ودعوات الحوار . هذا التذبذب لا يعكس نية حقيقية للحل، بل يُستخدم كورقة مساومة في لعبة النفوذ الإقليمي . وفي خلفية هذا المشهد ، تلعب إسرائيل دورا مزدوجا ، فهي تدفع باتجاه تشديد الضغط على طهران ، بينما تخشى في الوقت ذاته من أي تقارب أمريكي إيراني يهدد بتقليص نفوذها .

ما يجري هو جزء من سياسة الهروب إلى الأمام ، حيث تُستخدم الأزمات الخارجية ، ومنها الملف النووي الإيراني، كأداة لتثبيت مواقع داخلية مهتزة ، سواء في البيت الأبيض أو في الحكومة الإسرائيلية .

-- التنافس التركي الإسرائيلي، تحالفات تتقاطع وتتقاطع معها المشاريع .

وفي سياق متصل، لا يمكن تجاهل أن اللقاء حمل كذلك رسائل مبطنة بشأن الدور التركي في المنطقة . نتنياهو، الذي يرى في تركيا لاعبا مزعجا في ملفات مثل سوريا وشرق المتوسط، حاول عبر اللقاء التأكيد على ضرورة تحجيم هذا الدور . فالمنافسة التركية الإسرائيلية، وإن ظهرت كصراع نفوذ ، إلا أنها تجري ضمن إطار أوسع يخدم في كثير من جوانبه مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الأمريكي وبالتالي 'أسرائيل الكبرى" ، القائم على تفكيك الدول ، وإعادة ترتيب خرائط النفوذ بما يضمن بقاء واشنطن في مركز التحكم .

--ترامب وإمبراطورية تتداعى من الداخل .

ما يعكسه اللقاء أيضا هو محاولة ترامب اليائسة لإعادة إنتاج صورة القائد القوي في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمة داخلية عميقة ، انقسام سياسي متزايد ، أزمات اقتصادية خانقة ، وصعود للخطاب الشعبوي والعنصري وراس المال الفاشي بقوة الشركات الاحتكارية التي يمثل جشعها اليون ماسك ، كلها مؤشرات على أزمة بنيوية تتجاوز شخص ترامب إلى بنية النظام ذاته . التدخلات الخارجية، ومنها دعم إسرائيل في حربها الوحشية على غزة ، ليست سوى محاولات للفت الانتباه بعيدا عن تصدعات الداخل ، التي باتت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى ، والتي تذكرنا بزمن الركود الاقتصادي الكبير عام ١٩٢٩ وصعود النازية والفاشية وفظائع الحرب العالمية الثانية قبل دحرهما ونشؤ نظام عالمي جديد .

وهي رؤية ترامبية تعتمد على التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط كأداة لتعزيز موقعه الداخلي ، حتى وإن كان هذا سيؤدي إلى مزيد من التأزيم العالمي الذي اضيف له سياق الحروب التجارية التي أعلنها والتموضعات الجديدة الجارية في أوروبا وآسيا والجنوب العالمي بشكل عام في مناهضة هذه القوانين .

--الارتباك الإسرائيلي ، مجتمع مأزوم ومؤسسات مهزوزة .

في المقابل ، إسرائيل ليست في وضع أفضل منذ الانقلاب القضائي بقيادة نتنياهو وتداعيات واسقاطات العدوان على غزة ولبنان . المناوشات التي رافقت قرار المحكمة العليا حول مستقبل رئيس جهاز "الشاباك" رونين بارو ، كشفت حجم الارتباك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وصراعها مع الحكومة . كما أن الانقسامات الحادة بين مكونات المجتمع الصهيوني من ليبراليين إلى قوميين دينيين فاقمت من الأزمة الداخلية ، وجعلت العدوان على غزة وسيلة للهروب من الفوضى ، الى جانب كونه خطة أمنية وايدولوجية محسوبة لتنفيذ رؤية اسرائيل الكبرى التي يسعون الى تنفيذها اليوم دون الحاجة إلى مبررات ، فالفكرة الصهيونية قامت تاريخيا على هذا الأساس من الإحلال والأستيطان وما رافق ذلك من جرائم في كل فلسطين حتى اليوم التي تستهدف الكل الفلسطيني دون استثناء أحد بما فيها مكون السلطة الوطنية نفسه .

-- فلسطين في قلب التحولات الكبرى.

في ظل هذه الصورة المتشظية، تبقى القضية الفلسطينية وخصوصا مشهد غزة المقاوم ومخيمات الضفة الغربية نقطة أرتكاز أخلاقي وسياسي تُعرّي زيف التحالفات ، وتكشف فشل مشروع الهيمنة الأمريكي الإسرائيلي القائم على الفوقية العنصرية منذ نشأة الولايات المتحدة وعلى تاريخها الأسود حتى اليوم بغض النظر عن اختلاف الإدارات . أمام هذا الواقع ، تصبح الحاجة ملحة لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية ، على أسس من استراتيجية المقاومة الشعبية والسياسية والدبلوماسية والقانونية بما يتوازى مع تمكين شعبنا من الصمود ، وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها الدولية التي إكتسبتها بفعل التضحيات والمسيرة الكفاحية الطويلة كحركة تحرر وطني ، وتحت مراجعة نقدية شاملة لما بعد أوسلو مرورا بالسابع من أكتوبر وثم أتفاق بكين حتى اليوم ، وما يحتاج ذلك لإعادة احياء وتطوير دور المنظمة وفق هذا المعنى والجوهر واعادة السلطات الى الشعب كمصدر لها من خلال الانتخابات .

فالقضية الوطنية لم تعد فقط تتلخص بصراعا على الأرض ، بل باتت صراعا على المعنى والتاريخ والهوية والمستقبل والوجود لكل شعبنا اساساً ، وسط عالم يعاد تشكيله من جديد ، حيث تتساقط الأقنعة ، وتتعالى الأصوات الداعية للحرية والعدالة والمساواة وتتعاظم مظاهر التضامن الدولي الشعبي ، وتعود الجدلية التاريخية لتؤكد أن الإمبراطوريات لا تسقط بضربة واحدة ، بل عندما تُفرغ من معناها ، وتفقد مبررات وجودها ، كما اي حركة تحرر وطني لا تنتصر الا بالجولات وتراكم صمودها ووحدتها ووعيها السياسي حتى بلوغ الأنتصار .