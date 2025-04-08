اليمن: شهداء وجرحى في عدوان أميركي على مدن الحديدة وعمران وذمار

وطن: استهدف عدوانٌ أميركي مدن الحُدَيْدَة الساحلية غربي اليمن وعمران وذمار، بحيث تعرضت المناطقتان لغارات متعددة، مساء الثلاثاء، تسببت بارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عدواناً أميركياً استهدف، عبر 4 غارات، حياً سكنياً في مدينة أمين مقبل جنوبي شرق مدينة الحُدَيْدَة.

وأدى هذا العدوان إلى ارتقاء 4 شهيداء وإصابة 13 جريحاً آخرين جلهم من المدنيين في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة اليمنية. فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحرائق والبحث عن ضحايا في المكان.

واستهدف عدوان أميركي شبكة الاتصالات في شوابة في مديرية ذيبين في مدينة عمران، بالإضافة إلى استهدف العدوان بـ3 غارات منطقة زراعية غربي مدينة ذمار فيما انتشلت فرق الدفاع المدني 3 إصابات من حراسة وعمال المزرعة المستهدفة.

وفجر اليوم، شن العدوان الأميركي سلسلة غارات على اليمن، مستهدفاً بأكثرمن 20 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومدينتي الحديدة ومأرب.

وعلى الرغم من هذه الهجمات، تستمر القوات المسلحة اليمنية في دعم جبهة غزة، مستهدفة مواقع الاحتلال الإسرائيلي وحاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الاثنين عن تنفيذ سلاح الجو المسيّر "عملية عسكرية وجّهت ضربة نحو هدف عسكري للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة". كما أعلن تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمّرتين أميركيتين بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة.