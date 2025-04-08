ضربة قضائية لحكومة نتنياهو.. محكمة الاحتلال تجمّد إقالة رئيس الشاباك

وطن: أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إقرار المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي بشكل موقت إبقاء رئيس "الشاباك"، رونين بار، في منصبه "حتى اتخاذ قرار مغاير".

وأوضح إعلام الاحتلال أنّ هذا القرار الموقت يمنع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من الإعلان عن خليفة لرئيس الشاباك، من جهة، ويسمح لبار بالمشاركة في المناقشات الأمنية، من جهة أخرى.

"القناة 12" تحدثت عن الأمر قائلةً: "لا شك أن المحكمة وجّهت ضربة قوية جداً لحكومة نتنياهو، وقبلت عملياً موقف المستشارة القانونية".

قرار المحكمة الموقت جاء بعد نظرها في الالتماسات التي قدّمت ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس "الشاباك"، والتي كان من المقرر تنفيذه الخميس المقبل، وفق ما أفادت به "هيئة البث العامة" الإسرائيلية.

وشهدت جلسة المحكمة توترات حادة، وصرخ متظاهرون من اليمين أمام القضاة: "ليس لديكم صلاحية"، فيما اتهمت عائلات الأسرى والقتلى، المسؤولين الأمنيين والعسكريين بـ"الدفاع عمّن ارتكب جريمة 7 أكتوبر".

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرّت في 21 آذار/مارس الماضي إقالة رئيس "الشاباك"، الذي لم يحضر جلسة إقالته. وبدلاً من ذلك، أرسل رسالة وجّه فيها اتهامات إلى نتنياهو.