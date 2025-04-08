د. غنام تُعزي السفير التونسي باستشهاد فارس الذي ارتقى لدى رفعه علم فلسطين

وطن: قدمت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، العزاء لعميد السلك الدبلوماسي لدى دولة فلسطين، السفير التونسي الحبيب بن فرح، بالشهيد فارس خالد، الطالب التونسي الذي ارتقى شهيداً إثر سقوطه من علو، لدى رفعه علم فلسطين خلال مشاركته بفعاليات يوم التضامن العالمي مع شعبنا في المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم في محافظة منوبة غرب العاصمة تونس.

وأكدت غنام خلال زيارتها لمقر السفارة التونسية لدى دولة فلسطين على أن دم الشهيد فارس يرسم ملامح الوفاء التونسي لقضيتنا، ويُجسد عمق العلاقة النضالية التي تربط الشعبين التونسي والفلسطيني، مشيرة إلى أن تونس، حكومةً وشعبًا وطلابًا وأحرارًا، كانت وما زالت السند الصادق والدائم للقضية الفلسطينية.

وقالت المحافظ: "ننعى هذا الشهيد البطل، الذي ضحى بروحه لأجل فلسطين، ونؤكد أن فعلته البطولية تمثل ضمير أحرار العالم الذين ما زالوا يهتفون باسم فلسطين ويرفعون علمها في ظل والإبادة التي يمارسها الاحتلال في غزة والضفة.

ولفتت إلى أن ارتقاء فارس خالد يتزامن مع إحياء تونس الشقيقة لذكرى عيد الشهداء، ما يضفي على شهادته بعدًا رمزيًا يكرّس فلسطين كقضية راسخة في الوجدان التونسي.

ووجهت المحافظ خالص التعازي لعائلة الشهيد وللشعب التونسيمؤكدة ان رسالة والده لامست وجدان شعبنا، وأن دماء فارس خالد لن تُنسى، وستبقى حاضرة في ذاكرة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، عبّر السفير التونسي الحبيب بن فرح عن اعتزازه العميق بهذا التقدير، مؤكدًا أن ما قدمه الشهيد فارس خالد يُجسد القيم المشتركة التي تجمع تونس وفلسطين، وأن دعم تونس حكومة وشعباً لنضال الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتًا وراسخًا.