الأونروا تعرب عن رفضها لاقتحام قوات الاحتلال مدارس لها في القدس المحتلة

وطن: أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رفضها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 6 مدارس تابعة لها في القدس المحتلة، وتسليم إخطارات بنية إغلاقها.

وقالت القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا عبير إسماعيل إن هذا الإجراء مرفوض تماماً، وينتهك القانون الدولي، كما يمثل انتهاكا لحق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم، ويهدد بحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي في ذلك داخل مدينتهم، وينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة أيضاً.

وأوضحت أن الوكالة "تُتابع هذا التطور الخطير عن كثب، وتدرس أبعاده القانونية والعملية".

وأكدت التزام الأونروا الراسخ بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئي فلسطين في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك العام الدراسي الحالي.

وقالت: "في حال أُجبرنا على الإغلاق، فإن العواقب ستكون وخيمة، حيث سيُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، ما يُفاقم من معاناتهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم، كما يؤثر هذا القرار على الأوضاع النفسية للأطفال الذين يواجهون ظروفا صعبة، وعلى النسيج الاجتماعي لمجتمع اللاجئين".