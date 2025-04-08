التربية والتعليم العالي تدين اعتداء الاحتلال على جامعة القدس

وطن: أدانت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، اعتداء قوات الاحتلال على الطلبة والعاملين في حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس؛ الأمر الذي تسبب بإصابات متفاوتة في صفوف أسرة الجامعة وأضرار في المَرافِق.

وقالت الوزارة في بيان: "إن اقتحامات الاحتلال المتكررة للمدارس والجامعات الفلسطينية هو انتهاك صارخ بحق كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وتجريم الاعتداء عليها".

وجدَّدت "التعليم العالي" دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم ولجمها، مشيرةً إلى أنَّ جامعات ومدارس فلسطينية عديدة تتعرض لانتهاكات مماثلة، الأمر الذي يتسبب بتعطيل المسيرة التعليمية وحرمان الطلبة من حقهم بالتعليم في ظل بيئة آمنة ومُستقرة.

وأكدت أنَّ تواصل اعتداءات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة يأتي نتيجة الصمت الدولي المُطبق تجاه هذه الجرائم، وأنّه يتوجب اتخاذ إجراءات عملية للجم الاحتلال ومُحاسبته.