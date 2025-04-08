بشار المصري أمام الابتزاز الإسرائيلي..

وطن: تردد اسم رجل الأعمال بشار المصري كثيرا خلال الأشهرين الأخيرين، بالتحريض عليه من خلال الإعلام العبري من خلال الحديث عنه كلاعب مهم في مساعدة آدم بولر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص على عدة مسارات، من حيث تقديم المشورة لبولر بشأن مستقبل غزة، ووضع نفسه بهدوء كلاعب رئيسي في خطط إدارة ترامب لإدارة القطاع، إضافة إلى استخدام بولر طائرة المصري خلال سفره إلى الدوحة والقاهرة وعواصم إقليمية أخرى، في مفاوضات حول الأسرى ومسائل حساسة أخرى، وفق الإعلام العبري.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الشهر الفائت، فإن ما ورد كان المصري نفسه حاضرا في بعض هذه الرحلات، وحافظ على وجود سري في المناقشات عالية الأهمية.

وعلى ما يبدو لم ترُق لإسرائيل تحركات المصري التي وصفها الإعلام العبري بـ"السرية" لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ومستقبل غزة دون موافقتها، فذهبت إلى ابتزازه وشيطنته ومحاربته من خلال رفع عائلات القتلى الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد المصري بزعم المساعدة في بناء "بنية تحتية" لحماس.

وهذه ليست القضية الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل عائلات قتلى إسرائيليين لرفع دعاوى قضائية في محاكم أمريكية ضد الفلسطينيين، بهدف الابتزاز ومحاربة السلطة والقطاع الخاص الفلسطيني، حيث سبق وأن تم رفع دعوة تعويض ضد السلطة بقيمة 655 مليون دولار كما تم رفع دعوى في السنوات السابقة ضد البنك العربي وتم تدفيع 500 مليون دولار كتعويض لعائلات القتلى الإسرائيليين.

ووفق المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، فإن ما يلفت الانتباه في الدعوى المرفوعة ضد المصري هو: تقديمها باسم (اهالي قتلى) وكأنها قضية خاصة. هذه لعبة مكشوفة، ومن يقف خلفها هي اسرائيل ومنظومتها الامنية والقضائية لترجمة توجهات المستوى السياسي.

وأضاف منصور في منشور على صفحته في فيسبوك، أن الدعاوي السابقة التي قدمتها منظمة "شورات هدين" والتي عرّفت نفسها على انها (مؤسسة حقوقية مدنية) واستهدفت فيها السلطة ومؤسسات اقتصادية وسياسية فلسطينية، في أعقاب الانتفاضة الثانية، تبين أن من يقف خلفها هو "الموساد" ورئيسه في تلك الفترة مائير دجان، وان رئيسة ومؤسِسة منظمة "شورات هدين" - نيتسانا دارشان ليتنر - هي الواجهة فقط.

وأوضح منصور ليتنر كشفت في اكثر من مناسبة، كيف تمت عملية تقاسم الأدوار بينها وبين الموساد ومنظومة القضاء الاسرائيلية، وكيف تولى الموساد إعداد الملفات، وفتح الأبواب المغلقة، وجمع المعلومات، بينما استخدمت المنظمة واجهة علنية للقيام بالمهمات التي لا يمكن لجسم امني او حكومي رسمي تنفيذها ( رفع دعاوي باسم الضحايا في محاكم في دول أوروبية والولايات المتحدة لتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الفلسطينية.

وتابع أن ما يلفت الانتباه أيضا في الدعوى هو توسيع دائرة الاستهداف، من اجسام سياسية مثل السلطة او احزاب وحركات، لتطال اشخاص مؤثرين.

وقد ترجمت وطن، تقريرا للصحفي "جوش كريستنسون"، نُشر في موقع (NEW YORK POST)، تحت عنوان: (ملياردير فلسطيني أمريكي متهم بالمساعدة في بناء "بنية تحتية" لحماس يقاضيه عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر) ، فيما يلي نص التقرير:

عائلات القتلى الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/2023 رفعت دعوى قضائية ضد مطور عقاري فلسطيني أمريكي يوم الاثنين، بتهمة "مساعدة وتحريض" حركة حماس في تخطيطها لهجومها القاتل. اتُهم بشار المصري، وهو أمريكي مُجنس ويملك منزلاً في واشنطن العاصمة، بتوفير "جزء أساسي" من "البنية التحتية" لحماس من خلال تسهيل بناء الأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى توفير تسهيلات لقادة مثل يحيى السنوار لاستخدام المرافق والخدمات في عقارات يملكها في غزة، وفقًا للدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة.

كانت هذه البنية التحتية تقع في منطقة صناعية على بُعد أمتار قليلة من كيبوتس ناحال عوز، بالقرب من معبر "كارني" إلى غزة، وفي فندقين فخمين على البحر الأبيض المتوسط، كانا مسرحًا لمعركة ضارية بين الجيش الإسرائيلي وحماس في الأشهر الأولى من الحرب.

نائب وزير الاقتصاد في حكومة حماس عبد الفتاح زريع (يسار)، الذي قتله الجيش الإسرائيلي العام الماضي، وقّع على اتفاقية مشتركة مع بشار المصري لمنح الضوء الأخضر لمشروع للطاقة الشمسية في مايو/أيار 2022.

كتب المحامي لي ولوسكي، من مكتب ويلكي فار وغالاغر للمحاماة، أحد المحامين الممثلين لعائلات القتلى، في الدعوى: "في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما بعده، زوّد المدعى عليهم حماس بالكهرباء، وتحديدًا أنفاق حماس الهجومية التي بُنيت تحت ممتلكات المدعى عليهم وداخلها".

"قدّم المدعى عليهم خدماتٍ شرعنت حماس، ووفّرت لعملياتها تحت ممتلكات المدعى عليهم وداخلها حمايةً أكبر من الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية. وقد ساهم كل هذا الدعم في دعم حماس في ترسيخ حكمها المُحكم في غزة، وفي ارتكاب أعمال إرهاب دولي"، وفق زعم المحامي.

شغل ولوسكي مناصب قانونية وأمنية رسمية في عهد الرؤساء السابقين جو بايدن، وباراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وانضم إلى ويلكي فار بعد أن شغل منصب المستشار الخاص في البيت الأبيض في عهد بايدن.

في الشهر الماضي، كان المصري مستشارًا لمبعوث الرئيس ترامب لشؤون الأسرى آنذاك، آدم بوهلر، بشأن خطط ما بعد الحرب في غزة، وفقًا لصحيفة جيروزالم بوست، حيث رافق بوهلر في اجتماعات دبلوماسية في الدوحة والقاهرة.

رفع ما يقرب من 200 فرد من عائلات القتلى الأميركيين الذين قتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول دعوى قضائية ضد المصري يوم الاثنين في محكمة فيدرالية بتهمة "مساعدة" حماس في العديد من الممتلكات التي يملكها - بما في ذلك منطقة صناعية بالقرب من الجدار مع اسرائيل (أعلاه).

لطالما كان المصري شخصية مرموقة في الأوساط الدبلوماسية في واشنطن - بعد عقود من مساعدته في "التخطيط" للانتفاضة الأولى عام ١٩٨٧ ضد إسرائيل - وكان القوة الدافعة وراء إنشاء مدينة روابي "المستقبلية" في الضفة الغربية، وفقًا لتقريرٍ مُشرقٍ على برنامج "٦٠ دقيقة" في ديسمبر ٢٠١٩.

في مقابلةٍ مع بيل ويتاكر، مراسل شبكة سي بي إس نيوز، وصف المصري مشاريعه العقارية بأنها "طريقٌ مختصر" نحو السلام مع إسرائيل.

لقد كان المصري منذ فترة طويلة شخصية مشهورة في الدوائر الدبلوماسية في واشنطن ــ بعد عقود من المساعدة في "التخطيط" للانتفاضة الأولى عام 1987 ضد إسرائيل ــ وساعد في بناء مدينة روابي في الضفة الغربية.

"إذا كنا قادرين على بناء مدينة - مدينة مستقبلية، مدينة علمانية، مدينة ديمقراطية - فإننا قادرون على بناء دولة"، هذا ما قاله بعد سنوات من الإعلان عن مشروع روابي الذي تبلغ تكلفته 350 مليون دولار، والذي أخذ "ثلثي رأس ماله" من شركة استثمار عقاري مملوكة للحكومة القطرية، وفقا للدعوى. أنا أوفر فرص عمل لأبناء بلدي الفلسطينيين. أعمر الأرض التي إن لم أفعل، فسيعمرها المستوطنون. نحن لا نُجمّل الاحتلال. نحن لا نُطبّع معه. نحن نتحدى الاحتلال".

تلقّت شركة مسار العالمية القابضة، التي يملكها رجل الأعمال، وشركاته الأخرى، مثل شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، ملايين الدولارات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمساعدة في تطوير العقارات التي احتوت على البنية التحتية المزعومة لحماس.

بحسب إعلان باديكو الصادر في 21 سبتمبر/أيلول 2023، حصل المصري - الذي أُعلن رئيسًا لمجلس إدارتها - على استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية في غزة، قبل 16 يومًا من هجوم حماس.

تم تمويل المنطقة الصناعية في غزة، جزئياً من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من خلال مبادرة الطاقة الخضراء التي أنشأت الألواح الشمسية - والتي وفرت في وقت لاحق الكهرباء لبعض أنفاق حماس.

وساعدت شركات المصري في بناء الألواح الشمسية على سطح فندق بلو بيتش في غزة، والذي يُزعم أنه يوفر الكهرباء لأنفاق حماس

حصلت شركة GIE على 10 ملايين دولار من البنك الدولي، وحصلت على إطار قانوني من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبدء البناء عام 1997، وفقًا للدعوى المدنية. وحصلت لاحقًا على المزيد من تمويل "الطاقة الخضراء" من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بعد تعرضها لغارات جوية إسرائيلية عقب وابل من الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس في مايو 2021.

كانت شركة GIE - التي تنتج الأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والمنسوجات والزجاجات، من بين منتجات أخرى - قد حصلت بالفعل على 6.93 مليون دولار من وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي عام 2017 لتغطية أي أضرار مستقبلية ناجمة عن "حرب" أو "اضطرابات مدنية"، بعد صراع آخر بين حماس وإسرائيل قبل ثلاث سنوات.

كما ذكرت الدعوى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية ساعدا في الموافقة على بعض التمويل لإعادة بناء المصنع بين عامي 2016 و2019.

ووفقًا للصور المنشورة في الدعوى، ترأس نائب وزير الاقتصاد في حكومة حماس، عبد الفتاح زريع، اتفاقية مشروع مشترك آخر لتركيب ألواح طاقة شمسية على سطح مصنع غزة الصناعي في مايو 2022. قُتل زريع على يد الجيش الإسرائيلي العام الماضي.

ووفقًا للدعوى، "كانت مصنع غزة الصناعي، على الأرض، واجهةً لشركات مشروعة مثل كوكاكولا ومجموعة متنوعة من شركات الصناعات الخفيفة".

"لكن تحت السطح، عمل المصري والشركات التي يسيطر عليها مع حماس لبناء وإخفاء شبكة أنفاق هجومية متطورة تحت الأرض استخدمتها حماس للحفر تحت الحدود إلى إسرائيل، ولمهاجمة التجمعات الإسرائيلية المجاورة، ونصب كمائن لأفراد الجيش الإسرائيلي"، وفق مزاعم الدعوى.

وأضافت الدعوى: "حتى أن حماس نصبت بطارية مضادة للدبابات في أحد أبراج المياه في مصنع غزة الصناعي المواجهة للحدود".

استُخدم الفندقان - فندق بلو بيتش وفندق المشتل سابقًا، المعروف الآن باسم فندق أيان - كساحة تدريب لكتائب القسام التابعة لحماس، وكان فيهما أنفاق تنزل مباشرة من بعض غرف النزلاء إلى أنفاق، وفقًا لمزاعم للدعوى.

كما زُعم أن ألواحًا شمسية أخرى على سطح فندق بلو بيتش وفّرت الكهرباء لأنفاق حماس.



كما استخدم زعيم حماس، السنوار، الذي قُتل منذ ذلك الحين "الفنادق بانتظام لاستضافة فعاليات حماس العامة والخاصة"، وفقًا لمزاعم للدعوى.

ووفق المزاعم: كانت الفنادق - فندق بلو بيتش وفندق المستل الذي يسمى الآن فندق أيان - تستخدم أيضاً كمنطقة تدريب لكتائب القسام التابعة لحماس، وكانت تحتوي على أنفاق في مبانيها تنزل مباشرة من بعض الغرف إلى أنفاق.

في عام 2021، زار رئيس المخابرات المصرية فندق المشتل، الذي تزعم الدعوى بأنه "مركز قيادة حماس"، لعقد اجتماع مع السنوار.

وزعمت الدعوى أنه "منذ عام 2014، استضاف فندق المشتل، المزين بلافتات كبيرة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على سطحه، شبكة كبيرة من أنفاق حماس الهجومية المستخدمة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وكان بمثابة مركز قيادة لقادة حماس خلال صراعها مع إسرائيل في ذلك الصيف".

وفي السنوات التالية، عمل [المصري وشركاته المحددة في الدعوى] بشكل وثيق مع حماس لتجديد الفنادق وترميمها، بما في ذلك التحسينات الكهربائية المستخدمة لتشغيل شبكة أنفاق حماس تحتها، وترميم وتحسين مواقع إطلاق الصواريخ الواقعة بالقرب من الفنادق، والتي نشرتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده"، وفق مزاعم الدعوى.

وقد دمر جيش الاحتلال كلا الفندقين خلال حربه في غزة.

كما حددت الدعوى الفيدرالية علاقات المصري الشخصية مع الدكتور محمد زيارة، أستاذ الهندسة في الجامعة الإسلامية بغزة، والذي ورد أنه قدّم المشورة لحماس بشأن بناء أنفاقها .

قتلت حماس أكثر من 1200 إسرائيلي، منهم 46 يحملون الجنسية الامريكية خلال الهجوم، بينما أسرت 254 .

نشرت الدكتورة دلال عريقات، عضو مجلس إدارة باديكو، على موقع X في نفس يوم هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول أن هجوم حماس كان جزءًا من "نضال إنساني طبيعي".

التقى المصري مع الدكتور محمد زيارة (يمين)، أستاذ الهندسة في غزة الذي ورد أنه ساعد حماس في بناء الأنفاق، بحسب الدعوى المدنية.

تزعم الدعوى المدنية المرفوعة أمام محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة الأمريكية أن المصري انتهك قانون "مكافحة الإرهاب" بمساعدة حماس "عن علم" قبل تنفيذها الهجوم الذي أصبح أعنف يوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست.

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، والمحسن الإسرائيلي إيال والدمان، الذي قُتلت ابنته في مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى أفراد عائلة إيتاي تشين ووالدي الرهينة المقتول هيرش غولدبرغ-بولين، جميعهم مدعون.

تشير الدعوى إلى ثلاثة أسباب للدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب: "مساعدة حماس وتحريضها، والتآمر معها، وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة في الولايات المتحدة".

أفراد عائلة الرهينة المقتول هيرش جولدبرج بولين مدرجون كمدعين.

بالإضافة إلى عمله في مجال التنمية، يشغل المصري منصب عضو في مجلس عمداء كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

وصرح مكتب المصري في بيان له بأنه "رجل أعمال وقائد أعمال فلسطيني أمريكي ناجح ومحترم"، وأنه "صُدم عندما علم عبر وسائل الإعلام بشكوى لا أساس لها من الصحة قُدمت اليوم، تتضمن ادعاءات كاذبة ضده وضد بعض الشركات التي يرتبط بها".

كان جون بولين يواسي زوجته راشيل جولدبرج عندما تحدثت عن ابنهما هيرش جولدبرج بولين، الذي كان يعتقد في ذلك الوقت أنه لا يزال على قيد الحياة في عهدة حماس، خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس/آب الماضي.

وأضاف المكتب: "لم يسبق له ولا لتلك الكيانات الانخراط في أنشطة غير قانونية أو تقديم الدعم للعنف والتشدد". "شارك بشار المصري في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية.

"وقد حظيت جهوده المتواصلة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بتقدير واسع من الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية في المنطقة. وهو يعارض العنف معارضة قاطعة بجميع أشكاله. وسيسعى جاهدًا لرفض هذه الادعاءات الكاذبة أمام المحكمة".

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