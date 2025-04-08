الاحتلال يفجر منزلا في مخيم جنين

وطن: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية، إن انفجارا كبيرا سمع في مخيم جنين، نتج عن تفجير منزل في عمق المخيم، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الناتجة عن التفجير.

الى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة وادي برقين غرب المخيم.

ويتواصل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ78، مخلّفا 36 شهيدا وعشرات الإصابات، والمعتقلين، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وهدم أخرى، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ويتفاقم الوضع الانساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الاحتلال قسرا من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم لمصدر دخلهم، وممتلكاتهم، ومنعهم من العودة إليها.

وتشير التقديرات إلى أن 600 منزل دمر في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.