الاحتلال يعتدي على طالب جامعي بالضرب المبرح ويعتقل آخر في طولكرم

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على طالب جامعي أثناء وجوده في محيط دوار خضوري في الحي الغربي لمدينة طولكرم، واعتقلت آخر.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب عز الدين مخالفة وهو طالب في كلية الزراعة في جامعة النجاح في طولكرم ويدرس الطب البيطري، واعتدت عليه بالضرب المبرح، وقامت بتكسير هاتفه النقال.

ووفق الشهود، فإن الجنود اقتادوا الشاب معهم، قبل أن يُفرجوا عنه لاحقا قرب مفترق الدلهوم غرب المدينة، بعد إلقائه على الشارع، حيث استدعى المواطنون مركبة إسعاف إلى الموقع، وتم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها في طولكرم تسلّمت إصابة شاب بعد اعتداء الاحتلال عليه بالضرب المبرح، بالقرب من جامعة خضوري في طولكرم، ويجري نقله إلى المستشفى.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال أحد طلبة المدارس في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، دون أن تتنسى معرفة هويته، في الوقت الذي احتجزت مجموعة من الشبان عند مفترق الشاهد في الحي الشرقي، وأخضعتهم للاستجواب الميداني.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الانتهاكات المتصاعدة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين في محافظة طولكرم، في ظل العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الـ72 على التوالي.