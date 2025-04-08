أولمرت: نتنياهو يساند جرائم المستوطنين البشعة ضد الفلسطينيين

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو “يساند الجرائم البشعة” التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش أن نتنياهو بصفته رئيسا للوزراء “يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها شبان التلال في الأراضي الفلسطينية” وأن الحكومة أيضا تغض الطرف عنها.

و”شبان التلال” هي مجموعة يمينية متطرفة من المستوطنين تهاجم المواطنين بإطلاق النار وإضرام النيران بالممتلكات واقتلاع الأشجار وإقامة البؤر الاستيطانية.