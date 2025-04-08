ملتقى إبداع المعلم ينظم يومًا ترفيهيًا للأطفال النازحين في منطقة العطار

وطن: نظم ملتقى إبداع المعلم في منطقة يومًا ترفيهيًا مخصصًا للأطفال النازحين في منطقة المواصي، بهدف تخفيف الضغوط النفسية وخلق جو من المرح والتعلم عبر أنشطة متنوعة.

شملت الفعاليات فقرات فنية كالرسم والتلوين باستخدام ألوان مائية وطباشير ملون، وأنشطة حركية كالقفز والجري لتنمية الطاقة الإيجابية، بالإضافة إلى مسابقات رياضية جسدت روح التعاون بين المشاركين.

كما تضمن النشاط جلسات فنية وترفيهية ، قدمت بأسلوب تفاعلي لجذب انتباه الأطفال وتخفيف الضغوط النفسية لديهم.

و عبر الأطفال عن سعادتهم بهذه الفرصة التي سمحت لهم باللعب وتجربة أنشطة مبتكرة بعيدًا عن الظروف الصعبة.

يشار إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، خاصة في مناطق النزوح