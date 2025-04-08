جمعية "إيخليليا" تصدر تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان في الضفة الغربية لشهر آذار

وطن: أصدرت جمعية "إيخليليا الأغوار" تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان لشهر آذار 2025، الذي تناول أبرز الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال خلال هذا الشهر في الضفة الغربية. والتي بلغت حوالي (150) اعتداء، شملت كل مناطق الضفة الغربية، وتركزت بشكل رئيسي في منطقة الأغوار الشمالية، ومسافر يطا، وفي محافظة رام الله والبيرة، وتحديداً في قرى المغير، وإم صفا، حيث استهدفت هذه الاعتداءات بشكل أساسي التجمعات البدوية والرعوية والمناطق القريبة من المستوطنات والطرق المؤدية إليها. للاطلاع على التقرير اضغط هنا